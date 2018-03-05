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    Черчесов пообещал поговорить с Березуцкими о возвращении в сборную России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал поговорить с защитниками ЦСКА братьями Березуцкими, которые год назад приостановили свое выступление за национальную команду. Учитывая травмы Георгия Джикии и Виктора Васина, Березцукие должны пригодиться команде, считает специалист.

    – Перейдем к футбольной сборной. И к главнейшей проблеме, которую сейчас обсуждают все, – тяжелым травмам двух из трех основных центральных защитников, Джикии и Васина. Отовсюду слышится: нужно, мол, договариваться с братьями Березуцкими.

    – Давайте для начала разделим эти две темы. Это мне хотелось бы подчеркнуть особо. Назовем их так – «дело Джикии и Васина» и «дело Березуцких». Они рассматриваются абсолютно независимо, прямого отношения друг к другу не имеют. Хотя понимаю, что многие считают иначе. Но говорю как есть. Это две параллельные прямые, которые не пересекаются.

    – Что вы имеете в виду?

    – Многие уже забыли формулировку, по которой братья Березуцкие с начала прошлого года не играют за сборную России. Они приостановили, а не прекратили выступления за национальную команду! Перед Кубком конфедераций у нас был разговор, и в тот момент Василий и Алексей не были готовы пересмотреть свое решение, принятое менее чем за полгода до того. Но формулировка осталась прежней. А следовательно, тема осталась бы открытой даже в том случае, если бы Джикия и Васин были здоровы. Это я и имел в виду, говоря о двух параллельных прямых.

    Сейчас подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую, и с базовыми моментами нужно определяться. У нас вновь будет разговор, из которого станет понятно, готовы ли Березуцкие встать в общий строй и быть кандидатами в сборную.

    Требования ко всем у нас одинаковые, подход к каждому – индивидуальный. Условно начало тренировки в 11.00, готовность к занятию, настрой – это требование. А дозировка нагрузок тем или иным игрокам – разная. Так вот, требование заключается в том, что у всех без исключения кандидатов в сборную должна быть готовность ответить за свою игру на чемпионате мира. А за результат отвечает главный тренер.

    – Итак, вам предстоит разговор с Березуцкими. На нем вам нужно будет услышать четкий ответ – «да» или «нет»?

    – Именно так. Должна наступить определенность: или «вы можете на меня рассчитывать», или «не можете». Они сами приостановили выступления за сборную, и только сами же могут эту приостановку снять.

    – Когда этот разговор состоится?

    – До этого сбора. Потому что, если ответ будет положительным, Василий нужен нам уже перед матчами с Бразилией и Францией. Все по той же причине: у нас – команда. И многое нам предстоит наигрывать. У Алексея ситуация другая: он сломал ногу, пока не играет, но в матче с «Уралом» уже был в заявке. Опять же, посмотрим, как все пойдет. Но повторяю: никто никому ничего не гарантирует.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2018 09:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 10 марта 2018, 02:51

      Всё они уже отыграли своё в сборной, да они профессионалы, но есть же другие не менее классные игроки достойные попадания в сборную!

      0
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 6 марта 2018, 19:26

      Кутепова в сборную)) Хоть поржем...

      0
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 6 марта 2018, 18:32

      Это было бы смешно, если бы не было грустно.

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 6 марта 2018, 11:42

      Блин, да что в них такого??
      Всю их игровую жизнь их обсирают, из за их плохой игры - и все равно они практически всегда в основе и ЦСКА и сборной России

      0
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 6 марта 2018, 10:20

      НЕЕЕЕЕЕТ ! Только не братья ! ЧЕРЧЕСОВ ! Услышь НАС !

      -1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 марта 2018, 06:41

      Народ , вы о чём???? Весь свет клином сошёлся на Березуцких? ЧЕ-16- Россия- Словакия 1-2 , Россия -Уэльс 0-3 .ЧЕ-12 и т.д. Везде они играли, и что , оборона сборной блистала? Теперь Джикия и Васин , что, при них сборная блистала в обороне? Незаменимых нет , что и доказывает Германия. Надо просто работать и тренерам и футболистам.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 14:02

      А кто мог предугадать эти травмы?

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > zigbert 5 марта 2018, 18:26

      вот и хрен то по деревне,до чм кого угодно могут сломать

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 марта 2018, 12:05

      А раньше о чем думал? Почему молодежь не наигрывал, того же Чернова ? Он одну игру за сборную уже отыграл. А братьям, надо послать его нахер. Ежели что (а это самое "ежели что" точно случится) на ветеранов всех собак и навешают. Мол...не поспевают пенсионеры за быстрыми напами соперников...

      5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 5 марта 2018, 11:45

      Для себя после этого интервью сделал вывод о том, что помимо нападения у нашей сборной на ЧМ 2018 не будет и защиты (нет, конечно, игроки в линиях нападения и защиты играть будут, но вот только нападения и защиты - не будет).

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2018, 11:38

      Про прямые параллельные линии, которые не пересекаются, здесь неуместны,
      г-н,Черчесов. Березуцкие, думаю не согласятся играть в сборной РФ на ЧМ2018.
      Был бы грамотный тренер по футболу, а не бывший вратарь, то могли бы согласиться в данной ситуации, кстати, зависящаяся (пересекающаяся) друг от друга(Джикия, Васин и Березуцкие).

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