Черчесов пообещал поговорить с Березуцкими о возвращении в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал поговорить с защитниками ЦСКА братьями Березуцкими, которые год назад приостановили свое выступление за национальную команду. Учитывая травмы Георгия Джикии и Виктора Васина, Березцукие должны пригодиться команде, считает специалист.

– Перейдем к футбольной сборной. И к главнейшей проблеме, которую сейчас обсуждают все, – тяжелым травмам двух из трех основных центральных защитников, Джикии и Васина. Отовсюду слышится: нужно, мол, договариваться с братьями Березуцкими.

– Давайте для начала разделим эти две темы. Это мне хотелось бы подчеркнуть особо. Назовем их так – «дело Джикии и Васина» и «дело Березуцких». Они рассматриваются абсолютно независимо, прямого отношения друг к другу не имеют. Хотя понимаю, что многие считают иначе. Но говорю как есть. Это две параллельные прямые, которые не пересекаются.

– Что вы имеете в виду?

– Многие уже забыли формулировку, по которой братья Березуцкие с начала прошлого года не играют за сборную России. Они приостановили, а не прекратили выступления за национальную команду! Перед Кубком конфедераций у нас был разговор, и в тот момент Василий и Алексей не были готовы пересмотреть свое решение, принятое менее чем за полгода до того. Но формулировка осталась прежней. А следовательно, тема осталась бы открытой даже в том случае, если бы Джикия и Васин были здоровы. Это я и имел в виду, говоря о двух параллельных прямых.

Сейчас подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую, и с базовыми моментами нужно определяться. У нас вновь будет разговор, из которого станет понятно, готовы ли Березуцкие встать в общий строй и быть кандидатами в сборную.

Требования ко всем у нас одинаковые, подход к каждому – индивидуальный. Условно начало тренировки в 11.00, готовность к занятию, настрой – это требование. А дозировка нагрузок тем или иным игрокам – разная. Так вот, требование заключается в том, что у всех без исключения кандидатов в сборную должна быть готовность ответить за свою игру на чемпионате мира. А за результат отвечает главный тренер.

– Итак, вам предстоит разговор с Березуцкими. На нем вам нужно будет услышать четкий ответ – «да» или «нет»?

– Именно так. Должна наступить определенность: или «вы можете на меня рассчитывать», или «не можете». Они сами приостановили выступления за сборную, и только сами же могут эту приостановку снять.

– Когда этот разговор состоится?

– До этого сбора. Потому что, если ответ будет положительным, Василий нужен нам уже перед матчами с Бразилией и Францией. Все по той же причине: у нас – команда. И многое нам предстоит наигрывать. У Алексея ситуация другая: он сломал ногу, пока не играет, но в матче с «Уралом» уже был в заявке. Опять же, посмотрим, как все пойдет. Но повторяю: никто никому ничего не гарантирует.