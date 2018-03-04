Альба: «Месси – лучший и выступает за «Барселону». Тем, кто играет против нас, не повезло»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0)

«Победа не решающая, но она важна для таблицы. «Атлетико» давил на нас намного больше во втором тайме, но мы добыли победу.

Месси? Он играет в «Барселоне». «Атлетико» не повезло, как и всем, кто играет против нас. Симеоне не сказал ничего нового о нем. Месси – лучший.

Но нужно подчеркнуть командную работу. Лео выигрывает матчи, но без той работы, что делает вся команда, ничего не было бы возможно. Игрок не атакует и не защищается один», – сказал Альба.

«Барселона» набрала 69 очков и укрепилась на первом месте в таблице, увеличив открыв от «Атлетико», который идет вторым, до восьми очков.