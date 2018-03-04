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    Альба: «Месси – лучший и выступает за «Барселону». Тем, кто играет против нас, не повезло»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0)

    «Победа не решающая, но она важна для таблицы. «Атлетико» давил на нас намного больше во втором тайме, но мы добыли победу.

    Месси? Он играет в «Барселоне». «Атлетико» не повезло, как и всем, кто играет против нас. Симеоне не сказал ничего нового о нем. Месси – лучший.

    Но нужно подчеркнуть командную работу. Лео выигрывает матчи, но без той работы, что делает вся команда, ничего не было бы возможно. Игрок не атакует и не защищается один», – сказал Альба.

    «Барселона» набрала 69 очков и укрепилась на первом месте в таблице, увеличив открыв от «Атлетико», который идет вторым, до восьми очков.

    Источник: Marca

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    04.03.2018 22:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 марта 2018, 17:45

      В этом году многим не повезло))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 марта 2018, 14:31

      Всем не везет!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 09:40

      Все правильно уважение заслуживает не только Месси но и вся команда.

      2
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      Рейтинг: 0

      krasukef 4 марта 2018, 23:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 марта 2018, 22:43

      Многим не везёт))

      5
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