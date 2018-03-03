Евсеев: «С чем связываю стыки и споры с судьями? С тем, что мы играли в футбол»

Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 21 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0). Эта игра стала первой для экс-железнодорожника на посту в стане красно-черных.

«Результатом мы довольны, если учитывать, что четыре дня назад вылетели из Кубка. Ребята — молодцы. Это как раз то, о чeм мы говорили до игры. Те, кто вышел, сыграли не хуже.

С чем связываю много стыков, остановок и споров с судьями? Связываю это с тем, что мы играем в футбол. Эта игра называется «футбол». Там есть стыки, эмоции. За это и любят футбол», – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Пермяки идут в зоне переходных матчей.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох