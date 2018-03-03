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  • Евсеев: «С чем связываю стыки и споры с судьями? С тем, что мы играли в футбол»

Евсеев: «С чем связываю стыки и споры с судьями? С тем, что мы играли в футбол»

3 марта 2018, 22:52
7

Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 21 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0). Эта игра стала первой для экс-железнодорожника на посту в стане красно-черных.

«Результатом мы довольны, если учитывать, что четыре дня назад вылетели из Кубка. Ребята — молодцы. Это как раз то, о чeм мы говорили до игры. Те, кто вышел, сыграли не хуже.

С чем связываю много стыков, остановок и споров с судьями? Связываю это с тем, что мы играем в футбол. Эта игра называется «футбол». Там есть стыки, эмоции. За это и любят футбол», – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Пермяки идут в зоне переходных матчей.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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raritet
1520107410
А я думал всегда что футбол-это игра , цель которой порадовать зрителя голами. Пусть и не всегда красивыми. А то, что было сегодня? На ветер выброшенные деньги. Собственно и я, пенсионер, могу выйти в составе этого автобуса и постоять у ворот пермского автобуса. Но думаю, такая "игра" мало кому нравиться , даже самим пермякам.Таких то конкретных автобусов в этом мире еще поискать....
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DOCTOR PENALTY
1520107703
Если вы хотите загнать нас в угол своими вопросами, то мы загоним вас в него своими ответами. Молодец Вадим.
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Татарин за ЦСКА
1520108802
Улыбнуло
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Joni
1520111130
Это не было футболом ни от одной из команд
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Nekit92
1520116166
В футбол на приставке вы играли евсеев. Всей командой тупо стоять у штрафной и тянуть время- это теперь футбол называется?? Селтик не стоял автобусом ну так и получил авоську. так вот они то и играли в футбол. А вы евсеев очковали. Вы играли не в футбол, а в бей беги))
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spam2009
1520133765
Это конечно анти футбол со стороны Амкара, но и то во что играл бомжегазотрубоклуб не футбол тоже. И если амкар знал во что играет, то вот пакетики похоже нет. А столько кококо было
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baden69
1520154793
Против Зенита очень часто играют в такой футбол, но к этому нужно уже привыкнуть и найти способы выигрывать даже при том, что соперник в 10 человек стоит у своих ворот. У нас же только жалуются на автобусы соперников..., при этом соперник добивается результата, а мы только теряем очки.
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