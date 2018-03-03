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    Евсеев: «С чем связываю стыки и споры с судьями? С тем, что мы играли в футбол»

    Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 21 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0). Эта игра стала первой для экс-железнодорожника на посту в стане красно-черных.

    «Результатом мы довольны, если учитывать, что четыре дня назад вылетели из Кубка. Ребята — молодцы. Это как раз то, о чeм мы говорили до игры. Те, кто вышел, сыграли не хуже.

    С чем связываю много стыков, остановок и споров с судьями? Связываю это с тем, что мы играем в футбол. Эта игра называется «футбол». Там есть стыки, эмоции. За это и любят футбол», – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

    Пермяки идут в зоне переходных матчей.

    Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 22:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2390

      baden69 4 марта 2018, 12:13

      Против Зенита очень часто играют в такой футбол, но к этому нужно уже привыкнуть и найти способы выигрывать даже при том, что соперник в 10 человек стоит у своих ворот. У нас же только жалуются на автобусы соперников..., при этом соперник добивается результата, а мы только теряем очки.

      0
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 4 марта 2018, 06:22

      Это конечно анти футбол со стороны Амкара, но и то во что играл бомжегазотрубоклуб не футбол тоже. И если амкар знал во что играет, то вот пакетики похоже нет. А столько кококо было

      1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 4 марта 2018, 01:29

      В футбол на приставке вы играли евсеев. Всей командой тупо стоять у штрафной и тянуть время- это теперь футбол называется?? Селтик не стоял автобусом ну так и получил авоську. так вот они то и играли в футбол. А вы евсеев очковали. Вы играли не в футбол, а в бей беги))

      1
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      Рейтинг: +3

      Joni 4 марта 2018, 00:05

      Это не было футболом ни от одной из команд

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 23:26

      Улыбнуло

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 23:08

      Если вы хотите загнать нас в угол своими вопросами, то мы загоним вас в него своими ответами. Молодец Вадим.

      3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 3 марта 2018, 23:03

      А я думал всегда что футбол-это игра , цель которой порадовать зрителя голами. Пусть и не всегда красивыми. А то, что было сегодня? На ветер выброшенные деньги. Собственно и я, пенсионер, могу выйти в составе этого автобуса и постоять у ворот пермского автобуса. Но думаю, такая "игра" мало кому нравиться , даже самим пермякам.Таких то конкретных автобусов в этом мире еще поискать....

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