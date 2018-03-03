Лига 1. «Сент-Этьен» не смог обыграть «Дижон», «Ренн» выиграл у дебютанта и другие результаты

Завершились некоторые матчи 28 тура французской Лиги 1. «Сент-Этьен» дома обменялся двумя голами с «Дижоном», хотя по ходу встречи уступал в счете. Хозяева в таблице идут на 12 месте.

В другой встрече «Ренн» одержал сухую победу над дебютантом соревнований из Амьена. Один из голов за гостей забил Вахби Хазри.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

Амьен – Ренн – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хазри, 41; 0:2 – Сарр, 86.

Анжер – Генгам – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Тэт, 1; 2:0 – Экамби, 89; 3:0 – Траоре, 90+4.

Метц – Тулуза – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ру, 32; 1:1 – Аду, 84.

Удаления: Пальмьери, 42 – нет.

Сент-Этьен – Дижон – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Тавареш, 32; 1:1 – Берич, 45+1; 1:2 – Санд, 55; 2:2 – Берич, 61.

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Турнирная таблица Лиги 1