Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Байер» обыграл «Вольфсбург», «Шальке-04» победил «Герту» и другие результаты

Бундеслига. «Байер» обыграл «Вольфсбург», «Шальке-04» победил «Герту» и другие результаты

3 марта 2018, 19:24

В матче 25-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» обыграл«Герту» со счетом 1:0.

«Шальке» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. Если «Боруссия» Д в сегодняшнем матче не обыграет «РБ Лейпциг», то «Шальке» останется вторым. «Герта» с 31 очком идет на 11-м месте.

В другом матче «Байер» обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:1.

Клуб из Леверкузена набрал 41 очко и остался на пятом месте, «Вольфсбург» с 25-ю очками идет на 15 месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

Айтнтрахт – Ганновер-96 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – да Коста, 39.

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Крамарич, 30; 0:2 – Гнабри, 50.

Гамбург – Майнц – 0:0

Удаление: нет – Балогун, 61.

Нереализованный пенальти: Костич, 62 – нет.

Шальке-04 – Герта – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пьяца, 37.

Вольфсбург – Байер – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Аларио (с пенальти), 31; 0:2 – Брандт, 78; 1:2 – Мехмеди, 79.

Удаление: Виллиам, 90+1 – нет.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Майнц Гамбург Аугсбург Хоффенхайм Айнтрахт Ганновер-96 Байер Вольфсбург Герта Шальке-04
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
1
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
25
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
7
Все новости
Все новости
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
10
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+