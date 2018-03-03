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    Бундеслига. «Байер» обыграл «Вольфсбург», «Шальке-04» победил «Герту» и другие результаты

    В матче 25-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» обыграл«Герту» со счетом 1:0.

    «Шальке» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. Если «Боруссия» Д в сегодняшнем матче не обыграет «РБ Лейпциг», то «Шальке» останется вторым. «Герта» с 31 очком идет на 11-м месте.

    В другом матче «Байер» обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:1.

    Клуб из Леверкузена набрал 41 очко и остался на пятом месте, «Вольфсбург» с 25-ю очками идет на 15 месте.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

    Айтнтрахт – Ганновер-96 – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – да Коста, 39.

    Аугсбург – Хоффенхайм – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 30; 0:2 – Гнабри, 50.

    Гамбург – Майнц – 0:0

    Удаление: нет – Балогун, 61.

    Нереализованный пенальти: Костич, 62 – нет.

    Шальке-04 – Герта – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Пьяца, 37.

    Вольфсбург – Байер – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Аларио (с пенальти), 31; 0:2 – Брандт, 78; 1:2 – Мехмеди, 79.

    Удаление: Виллиам, 90+1 – нет.

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    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 19:24
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