Бундеслига. «Байер» обыграл «Вольфсбург», «Шальке-04» победил «Герту» и другие результаты

В матче 25-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» обыграл«Герту» со счетом 1:0.

«Шальке» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. Если «Боруссия» Д в сегодняшнем матче не обыграет «РБ Лейпциг», то «Шальке» останется вторым. «Герта» с 31 очком идет на 11-м месте.

В другом матче «Байер» обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:1.

Клуб из Леверкузена набрал 41 очко и остался на пятом месте, «Вольфсбург» с 25-ю очками идет на 15 месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

Айтнтрахт – Ганновер-96 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – да Коста, 39.

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Крамарич, 30; 0:2 – Гнабри, 50.

Гамбург – Майнц – 0:0

Удаление: нет – Балогун, 61.

Нереализованный пенальти: Костич, 62 – нет.

Шальке-04 – Герта – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пьяца, 37.

Вольфсбург – Байер – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Аларио (с пенальти), 31; 0:2 – Брандт, 78; 1:2 – Мехмеди, 79.

Удаление: Виллиам, 90+1 – нет.

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