Алексей Миранчук: «С детства слышал: Игнашевич и Березуцкие незаменимы. Прошли годы, но защитников все равно мало»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук подчеркнул, что не знает ответа на вопрос, почему позиция центрального защитника в национальной команде такая дефицитная. Хавбек железнодорожников пожелал выздоровления травмированным игрокам обороны сборной Георгию Джикии и Виктору Васину.

«Самое печальное, что получили травмы защитники сборной России – Джикия и Васин. Ребята показывают хороший футбол на дефицитной позиции. Так обидно их терять. Я желаю им здоровья, поскорее восстановиться.

Не раз задумывался: почему в атакующей линии у нас в России есть конкуренция, а защитников так мало? С детства слышал: Игнашевич и братья Березуцкие – незаменимые. Прошли годы, но защитников по-прежнему мало. Я не знаю ответа, почему так», – сказал Миранчук.

Напомним, Васин и Джикия зимой получили похожие травмы – разрыв крестообразных связок колена. Защитник ЦСКА точно не сможет принять участия в домашнем чемпионате мира. У игрока «Спартака», повредившегося в январе, остаются на это шансы.