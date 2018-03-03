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  • Алексей Миранчук: «С детства слышал: Игнашевич и Березуцкие незаменимы. Прошли годы, но защитников все равно мало»

Алексей Миранчук: «С детства слышал: Игнашевич и Березуцкие незаменимы. Прошли годы, но защитников все равно мало»

3 марта 2018, 12:19
8

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук подчеркнул, что не знает ответа на вопрос, почему позиция центрального защитника в национальной команде такая дефицитная. Хавбек железнодорожников пожелал выздоровления травмированным игрокам обороны сборной Георгию Джикии и Виктору Васину.

«Самое печальное, что получили травмы защитники сборной России – Джикия и Васин. Ребята показывают хороший футбол на дефицитной позиции. Так обидно их терять. Я желаю им здоровья, поскорее восстановиться.

Не раз задумывался: почему в атакующей линии у нас в России есть конкуренция, а защитников так мало? С детства слышал: Игнашевич и братья Березуцкие – незаменимые. Прошли годы, но защитников по-прежнему мало. Я не знаю ответа, почему так», – сказал Миранчук.

Напомним, Васин и Джикия зимой получили похожие травмы – разрыв крестообразных связок колена. Защитник ЦСКА точно не сможет принять участия в домашнем чемпионате мира. У игрока «Спартака», повредившегося в январе, остаются на это шансы.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Миранчук Алексей
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1520071380
Вот такое, Лёша, поколение выросло благодаря горбачёвым, ельцыным и их прихлебаям, поколение, которому не только не под силу футбол, но хотя бы просто быть мужиками. Нормальных пацанов очень мало. Тебе в этом плане повезло, ты попал к Сёмину, держись за него как за соломинку - человеком станешь.
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BRO_football
1520071431
Лимит на легионеров есть, а нормальные новые русские защитники так и не появились. Вывод какой?
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alex1951
1520072024
Какие бы ветераны не были опытные - их время прошло.. Это ЧМ ,а не Чемп России, посмотрите возраст соперников по группе и все поймете...их просто перебегают... Так что Черчес .думай,думай...
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woyser
1520073913
Все клубы стараются брать на эту позицию опытных эмигрантов, а своих доморощенных ставить и выращивать до нужного уровня стремаются. Вот и дефицит.
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bumer_moscow
1520084763
да так
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avera
1520088186
Чтобы были игроки-их надо вырастить.А у нас футболом руководили разные мутки и фурсенки.
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OfaZavr
1520091730
плохое руководство + лимит+нежелание эту позицию доверять своей молодежи за редким исключением вот и весь ответ.
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