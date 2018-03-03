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    Алексей Миранчук: «С детства слышал: Игнашевич и Березуцкие незаменимы. Прошли годы, но защитников все равно мало»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук подчеркнул, что не знает ответа на вопрос, почему позиция центрального защитника в национальной команде такая дефицитная. Хавбек железнодорожников пожелал выздоровления травмированным игрокам обороны сборной Георгию Джикии и Виктору Васину.

    «Самое печальное, что получили травмы защитники сборной России – Джикия и Васин. Ребята показывают хороший футбол на дефицитной позиции. Так обидно их терять. Я желаю им здоровья, поскорее восстановиться.

    Не раз задумывался: почему в атакующей линии у нас в России есть конкуренция, а защитников так мало? С детства слышал: Игнашевич и братья Березуцкие – незаменимые. Прошли годы, но защитников по-прежнему мало. Я не знаю ответа, почему так», – сказал Миранчук.

    Напомним, Васин и Джикия зимой получили похожие травмы – разрыв крестообразных связок колена. Защитник ЦСКА точно не сможет принять участия в домашнем чемпионате мира. У игрока «Спартака», повредившегося в январе, остаются на это шансы.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    03.03.2018 12:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 18:42

      плохое руководство + лимит+нежелание эту позицию доверять своей молодежи за редким исключением вот и весь ответ.

      1
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      Рейтинг: +549

      avera 3 марта 2018, 17:43

      Чтобы были игроки-их надо вырастить.А у нас футболом руководили разные мутки и фурсенки.

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 марта 2018, 16:46

      да так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 марта 2018, 13:45

      Все клубы стараются брать на эту позицию опытных эмигрантов, а своих доморощенных ставить и выращивать до нужного уровня стремаются. Вот и дефицит.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 3 марта 2018, 13:13

      Какие бы ветераны не были опытные - их время прошло..
      Это ЧМ ,а не Чемп России,
      посмотрите возраст соперников по группе
      и все поймете...их просто перебегают...
      Так что Черчес .думай,думай...

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 марта 2018, 13:03

      Лимит на легионеров есть, а нормальные новые русские защитники так и не появились. Вывод какой?

      2
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 > BRO_football 3 марта 2018, 13:35

      Не помогает лимит, а делает только хуже

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 13:03

      Вот такое, Лёша, поколение выросло благодаря горбачёвым, ельцыным и их прихлебаям, поколение, которому не только не под силу футбол, но хотя бы просто быть мужиками. Нормальных пацанов очень мало. Тебе в этом плане повезло, ты попал к Сёмину, держись за него как за соломинку - человеком станешь.

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