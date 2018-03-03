Бубнов не считает травмированного Васина невосполнимой потерей для ЦСКА

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал потерю московским ЦСКА своего центрального защитника Виктора Васина. В этом сезоне футболист больше не сыграет.

«Виктор Васин не является невосполнимой потерей для ЦСКА, есть три варианта замены. Первый вариант: Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Второй: Кирилл Набабкин переводится в центр обороны. 1/16 финала Лиги Европы показала, что это может быть вполне рабочим вариантом.

Третий: Понтус Вернблум опускается в центр обороны, что тоже вполне допустимо. Даже четыре. Некоторые предлагают играть с двумя центральными защитниками, но это уже на выбор Виктор Гончаренко. Факт в том, что вариантов замены Васины у ЦСКА достаточно», – сказал эксперт.

Армейцы в РФПЛ идут пятыми.