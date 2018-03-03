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    Бубнов не считает травмированного Васина невосполнимой потерей для ЦСКА

    Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал потерю московским ЦСКА своего центрального защитника Виктора Васина. В этом сезоне футболист больше не сыграет.

    «Виктор Васин не является невосполнимой потерей для ЦСКА, есть три варианта замены. Первый вариант: Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Второй: Кирилл Набабкин переводится в центр обороны. 1/16 финала Лиги Европы показала, что это может быть вполне рабочим вариантом.

    Третий: Понтус Вернблум опускается в центр обороны, что тоже вполне допустимо. Даже четыре. Некоторые предлагают играть с двумя центральными защитниками, но это уже на выбор Виктор Гончаренко. Факт в том, что вариантов замены Васины у ЦСКА достаточно», – сказал эксперт.

    Армейцы в РФПЛ идут пятыми.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.03.2018 09:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 11:40

      Подсказку Бубнова надо принять к сведению.

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 марта 2018, 12:07

      верим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 3 марта 2018, 10:59

      Согласен, ЦСКА найдёт замену Васину.
      Удачи ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 марта 2018, 10:33

      васин огонь и лёд всегда устраивает акинфею холодный душ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 марта 2018, 10:11

      Без Васина уверен будет спокойнее Игорю )

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra 3 марта 2018, 10:08

      Так и есть. Сложнее вопросом сборной. Надо кого-то наигрывать теперь

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 марта 2018, 09:53

      В ПФК ЦСКА разберутся. Спасибо, А.Бубнов.

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