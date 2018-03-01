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  • Орлов: «Амкар» выставит против «Зенита» не автобус, а целый кортеж. Они серьезнее «Селтика»

Орлов: «Амкар» выставит против «Зенита» не автобус, а целый кортеж. Они серьезнее «Селтика»

1 марта 2018, 19:07
15

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром». Журналист предрекает насыщенную оборону от «аммиачных».

«Не знаю, как повлияют перестановки в пермском клубе, но я убежден, что они будут гораздо более серьезным соперником, чем «Селтик». «Амкар» умеет играть с «Зенитом», и там выступает Брайан Идову – футболист сборной Нигерии, родившийся в Петербурге и тренировавшийся в молодежной команде петербуржцев. Очень колоритная фигура, темнокожий парень, говорит по-русски – наш житель, земляк. И есть у «Амкара» ещe несколько бывших зенитовцев.

Конечно, они дадут бой. Там будет не один «автобус», а целый кортеж. Оборона «Амкара» будет стоять насмерть», – сказал комментатор в эфире «Эха Москвы»..

Пермяки в таблице идут 13-ми.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-Лига Зенит Амкар-Пермь Селтик Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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smersh45
1519922223
как всегда
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Sanek85
1519929719
Заткни вафельник минетный старый бомжатский прихвостень!!! Пи.....дры вы все!!!
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Sanek85
1519929775
Вы.......бет вас Амкар, бомжи вонючие!!!
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Вомбат
1519934309
С Селтиком быо вроде неплохо. Теперь посмотрим как нынешний Зенит играет в футбол на искусственном поле в лютый мороз. Смотреть как в футбол играет Амкар не придется, в футбол Амкар играть не будет. И, кстати, никто его за это не вправе осуждать.
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anatolich72
1519940906
А зенит выставит клоуна- комментатора.
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eleng
1519956655
Гена, Гена мы скучаем...
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Lakhamu
1519964931
Гена снова что то напридумывал в своей голове. Генадий!!! прекратите употреблять наркотики 8)
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starche
1519972009
Зенит не имеет право терять ни одного очка.
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OfaZavr
1519972532
С Амкаром любому клубу просто не бывает, только думаю без Гаджиева не будет прежним.
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Zenmaster
1519976501
Как бы не играл Амкар -- надо показывать и доказывать свой уровень !!!
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