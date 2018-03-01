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    Орлов: «Амкар» выставит против «Зенита» не автобус, а целый кортеж. Они серьезнее «Селтика»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром». Журналист предрекает насыщенную оборону от «аммиачных».

    «Не знаю, как повлияют перестановки в пермском клубе, но я убежден, что они будут гораздо более серьезным соперником, чем «Селтик». «Амкар» умеет играть с «Зенитом», и там выступает Брайан Идову – футболист сборной Нигерии, родившийся в Петербурге и тренировавшийся в молодежной команде петербуржцев. Очень колоритная фигура, темнокожий парень, говорит по-русски – наш житель, земляк. И есть у «Амкара» ещe несколько бывших зенитовцев.

    Конечно, они дадут бой. Там будет не один «автобус», а целый кортеж. Оборона «Амкара» будет стоять насмерть», – сказал комментатор в эфире «Эха Москвы»..

    Пермяки в таблице идут 13-ми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 19:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 марта 2018, 07:43

      Генаха уже заранее соломку стелет...)))

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 2 марта 2018, 13:41

      А вы заметили, как Орлов перестал комментировать,
      зенит стал что-то показывать.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 марта 2018, 10:41

      Как бы не играл Амкар -- надо показывать и доказывать свой уровень !!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 09:35

      С Амкаром любому клубу просто не бывает, только думаю без Гаджиева не будет прежним.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 марта 2018, 09:26

      Зенит не имеет право терять ни одного очка.

      2
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 2 марта 2018, 07:28

      Гена снова что то напридумывал в своей голове.

      Генадий!!! прекратите употреблять наркотики 8)

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 2 марта 2018, 05:10

      Гена, Гена мы скучаем...

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 2 марта 2018, 00:48

      А зенит выставит клоуна- комментатора.

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 1 марта 2018, 22:58

      С Селтиком быо вроде неплохо. Теперь посмотрим как нынешний Зенит играет в футбол на искусственном поле в лютый мороз. Смотреть как в футбол играет Амкар не придется, в футбол Амкар играть не будет. И, кстати, никто его за это не вправе осуждать.

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      Рейтинг: -253

      Sanek85 1 марта 2018, 21:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы.......бет вас Амкар, бомжи вонючие!!!

      -4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sanek85 1 марта 2018, 22:17

      членосос че ты опять водяры хлопнул? иди соси финоугорская пьянь !

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