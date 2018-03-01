Орлов: «Амкар» выставит против «Зенита» не автобус, а целый кортеж. Они серьезнее «Селтика»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром». Журналист предрекает насыщенную оборону от «аммиачных».

«Не знаю, как повлияют перестановки в пермском клубе, но я убежден, что они будут гораздо более серьезным соперником, чем «Селтик». «Амкар» умеет играть с «Зенитом», и там выступает Брайан Идову – футболист сборной Нигерии, родившийся в Петербурге и тренировавшийся в молодежной команде петербуржцев. Очень колоритная фигура, темнокожий парень, говорит по-русски – наш житель, земляк. И есть у «Амкара» ещe несколько бывших зенитовцев.

Конечно, они дадут бой. Там будет не один «автобус», а целый кортеж. Оборона «Амкара» будет стоять насмерть», – сказал комментатор в эфире «Эха Москвы»..

Пермяки в таблице идут 13-ми.