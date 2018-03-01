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  • Защитник «Амкара» Идову: «Со скинхедом столкнулся лицом к лицу лишь однажды»

Защитник «Амкара» Идову: «Со скинхедом столкнулся лицом к лицу лишь однажды»

1 марта 2018, 07:05
2

Защитник «Амкара» Брайан Идову рассказал о своем детстве, которое он провел в Санкт-Перетбурге. Он также не скрывает, что с юных лет болел за Роналдо и Дэвида Бекхэма.

В текущем сезоне уроженец Нигерии провел в российской Премьер-лиге 17 матчей, отдав в них одну результативную передачу.

— Каким было ваше питерское детство?

— Очень веселым и хорошим. Мы жили в Приморском районе — сначала на Авиаконструкторов, потом переехали на Шуваловский проспект. Было множество друзей, выходил во двор и постоянно играл в футбол. Правда, за пределы района я тогда вообще не выезжал — родители доставляли меня в школу, забирали из нее и старались, чтобы постоянно был у них на виду. В те времена в Питере орудовало много скинхедов, и родители беспокоились.

— Сталкивались с ними лицом к лицу?

— Лицом к лицу только однажды: мы были один на один, и он меня не задирал — просто нависал надо мной в автобусе. А однажды я шел с другом в метро, друг меня неожиданно подтолкнул и крикнул: «Беги». Я как-то даже не посмотрел по сторонам и дал деру. Уже когда запрыгнул в поезд, увидел, что по платформе в мою сторону несется банда бритоголовых. Отскочил. Но в общем было, конечно, страшно. Когда эта волна закончилась, стал уже и в центр выбираться с друзьями, и гулять по городу.

— Про свое нигерийское детство что-нибудь помните?

— Я ходил в детский сад, больше похожий на школу, — там была своя униформа, ранец, парты и занятия. Мы много играли во дворе в футбол. У меня была приставка «денди». И еще я знал много русских слов, но думал, что они английские. Бабушку я называл бабушкой, а не грэндма, в полной уверенности, что «бабушка» — слово английское. Зато когда переехал в Россию, приятно было обнаружить, что, оказывается, чуть-чуть говорю на русском (смеется).

— В российской действительности вы отличались чем-нибудь от сверстников? Ну, разумеется, кроме национальности.

— Хм-м-м… Больше всего меня в школе удивило то, как дети спокойно пререкаются с родителями и спорят с учителями. А в торговых центрах капризы… Для меня это было о-го-го, я думал: «Ни фига себе, как так можно?!» У нигерийских детей слово родителей всегда как закон — неважно, согласен с их мнением или нет. И еще дома у нас всегда была и до сих пор сохраняется очень позитивная атмосфера. У мамы с отцом на протяжении многих лет получается удивительный дуэт — они всегда подначивают друг друга, шутят. Даже сейчас наблюдаю за этим и думаю: «Господи, дай мне великое счастье создать такую же замечательную семью!»

— А за кого в вашей семье болели?

— После того как мне исполнилось шесть — за меня. Тогда отец (его все называют дядя Айди) отвел меня в футбол, заметив, что мне очень нравится играть. А вообще, папа — ярый фанат «Арсенала». Лондонского, не тульского. У меня в детстве был кумиром Роналдо, поэтому, начав ходить на футбол, я очень хотел играть нападающего. Потом, в подростковом возрасте, — Бекхэм. Он меня всегда восхищал как футболист и как замечательный семьянин. Наверное, это было последнее увлечение, потому что, когда взрослеешь, начинаешь больше внимания обращать не на футболистов, а на команды. Так что в моем взрослом времени единственный кумир — отец: я бы тоже хотел быть таким воспитателем, как он.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Идову Брайан
Комментарии (2)
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Munez89
1519887225
Хорошее интервью!
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Deniskl
1519891246
"У нигерийских детей слово родителей всегда как закон — неважно, согласен с их мнением или нет". Это достойно уважения, жаль, что в России не так...
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