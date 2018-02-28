Неймар пропустит от шести до восьми недель

Нападающий «ПСЖ» Неймар вынужден будет пропустить от шести до восьми недель из-за травмы, сообщает L'Equipe. Об этом изданию рассказал отец игрока.

Ранее сообщалось, что бразильцу понадобится операция, а восстановление займет не менее двух месяцев. Позже эту информацию опровергли в «ПСЖ».

Напомним, нападающий вынужден был досрочно покинуть поле в матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». У футболиста диагностировано растяжение правой лодыжки и трещина пятой плюсневой кости.

В текущем сезоне бразилец провел 29 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 17 результативных передач.