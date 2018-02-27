AS: Неймару потребуется операция. Форвард пропустит два месяца

Нападающий «ПСЖ» Неймар перенесет операцию по поводу травмы, полученной в матче 27-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0).

По информации источника, восстановление футболиста займет не менее двух месяцев.

Напомним, у футболиста было диагностировано растяжение правой лодыжки и трещина пятой плюсневой кости.

Таким образом Неймар пропустит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 6 марта. Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу сливочных.