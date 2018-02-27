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Эмери опроверг информацию об операции Неймара

27 февраля 2018, 17:59

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери опроверг информацию испанских СМИ, что нападающий Неймар перенесет операцию по поводу травмы, полученной в поединке 27-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0). Кроме того, специалист заявил, что у бразильца остается маленький шанс на участие в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Напомним, у футболиста было диагностировано растяжение правой лодыжки и трещина пятой плюсневой кости.

«Это неправда, никакой операции не будет. В ближайшие дни мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем решение. Я общался с врачами, есть небольшой шанс, что он сможет принять участие в игре с «Реалом».

Сейчас появляется очень много информации, но суть такова: мы будем рады, если он сможет сыграть; если не сможет – у нас есть другие футболисты, которые могут хорошо себя проявить.

Конечно, сейчас вероятнее вариант, что он не сможет сыграть, но пока я полностью не исключаю его участие», – сказал Эмери.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта.

Источник: AS
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Реал Неймар Эмери Унаи
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