Сапета потребует компенсацию от «Динамо» за досрочное расторжение контракта

Полузащитник «Ростова» Александр Сапета подаст иск в Палату по разрешению споров РФС на свой бывший клуб «Динамо» из-за досрочного расторжения контракта. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека.

«Да, мы подадим иск в Палату, игрок будет требовать компенсацию. Но для подготовки документов понадобится еще некоторое время», – сказал Прокопец.

Напомним, что аналогичный иск подал экс-форвард «Динамо» Павел Погребняк.

Сапета перешел в «Ростов» в середине прошлой недели в качестве свободного агента.