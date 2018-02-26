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    Сапета потребует компенсацию от «Динамо» за досрочное расторжение контракта

    Полузащитник «Ростова» Александр Сапета подаст иск в Палату по разрешению споров РФС на свой бывший клуб «Динамо» из-за досрочного расторжения контракта. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека.

    «Да, мы подадим иск в Палату, игрок будет требовать компенсацию. Но для подготовки документов понадобится еще некоторое время», – сказал Прокопец.

    Напомним, что аналогичный иск подал экс-форвард «Динамо» Павел Погребняк.

    Сапета перешел в «Ростов» в середине прошлой недели в качестве свободного агента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 19:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 20:04

      Психическая атака хохлов на Динамо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 19:54

      Ну и ****** же современные футболисты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 февраля 2018, 19:28

      Паша, дай списать Саше, чтобы долго не "готовить документы"...
      Вот она, "правда" жизни - за "ковыряние в носу" требовать боооольшие деньги! Сволочи...

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