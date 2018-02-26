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  • Сапета потребует компенсацию от «Динамо» за досрочное расторжение контракта

Сапета потребует компенсацию от «Динамо» за досрочное расторжение контракта

26 февраля 2018, 19:14
4

Полузащитник «Ростова» Александр Сапета подаст иск в Палату по разрешению споров РФС на свой бывший клуб «Динамо» из-за досрочного расторжения контракта. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека.

«Да, мы подадим иск в Палату, игрок будет требовать компенсацию. Но для подготовки документов понадобится еще некоторое время», – сказал Прокопец.

Напомним, что аналогичный иск подал экс-форвард «Динамо» Павел Погребняк.

Сапета перешел в «Ростов» в середине прошлой недели в качестве свободного агента.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Сапета Александр
Комментарии (4)
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mialkov
1519662516
Паша, дай списать Саше, чтобы долго не "готовить документы"... Вот она, "правда" жизни - за "ковыряние в носу" требовать боооольшие деньги! Сволочи...
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Татарин за ЦСКА
1519664060
Ну и ****** же современные футболисты
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DOCTOR PENALTY
1519664696
Психическая атака хохлов на Динамо
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