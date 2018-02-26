Нападающий «Тосно» Павел Погребняк подал иск против «Динамо» в Палату по разрешению споров РФС, требуя выплатить задолженность по зарплате, а также компенсацию за досрочное расторжение контракта, сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Напомним, недавно бело-голубые прекратили сотрудничество с футболистом в одностороннем порядке.

«Сегодня мы подали заявление в Палату по разрешению споров РФС от Погребняка против «Динамо» с требованием о выплате задолженности по заработной плате и компенсации за расторжение трудового договора без уважительных причин. Теперь мы ждем реакции от РФС. Мы попросили рассмотреть это дело пятеркой арбитров, так как обычно сложные и резонансные дела рассматриваются пятеркой, а не тройкой арбитров.

Мы не требуем вернуть Павла в «Динамо» в отличие от трудового законодательства, где одним из последствий признания увольнения незаконным является восстановление его на работе. В футболе это невозможно сделать по понятным причинам. Поэтому мы просим выплатить компенсацию за расторжение договора.

Причины увольнения Погребняка, которые в своем интервью называл Муравьев, не кажутся нам уважительными. Мы достаточно аргументированно прокомментировали это в нашем исковом заявлении. До завершения слушаний не хотел бы вдаваться в подробности», – сказал Прокопец.