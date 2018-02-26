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  • Погребняк подал иск против «Динамо» в палату по разрешению споров

Погребняк подал иск против «Динамо» в палату по разрешению споров

26 февраля 2018, 17:50
9

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк подал иск против «Динамо» в Палату по разрешению споров РФС, требуя выплатить задолженность по зарплате, а также компенсацию за досрочное расторжение контракта, сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Напомним, недавно бело-голубые прекратили сотрудничество с футболистом в одностороннем порядке.

«Сегодня мы подали заявление в Палату по разрешению споров РФС от Погребняка против «Динамо» с требованием о выплате задолженности по заработной плате и компенсации за расторжение трудового договора без уважительных причин. Теперь мы ждем реакции от РФС. Мы попросили рассмотреть это дело пятеркой арбитров, так как обычно сложные и резонансные дела рассматриваются пятеркой, а не тройкой арбитров.

Мы не требуем вернуть Павла в «Динамо» в отличие от трудового законодательства, где одним из последствий признания увольнения незаконным является восстановление его на работе. В футболе это невозможно сделать по понятным причинам. Поэтому мы просим выплатить компенсацию за расторжение договора.

Причины увольнения Погребняка, которые в своем интервью называл Муравьев, не кажутся нам уважительными. Мы достаточно аргументированно прокомментировали это в нашем исковом заявлении. До завершения слушаний не хотел бы вдаваться в подробности», – сказал Прокопец.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Динамо Погребняк Павел
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сибирь за Спартак
1519656716
Паша юристом стал.
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Боцман59rus
1519657331
совесть у паши высосалась женой, через детородный орган
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insider_retro
1519657940
Крючкотворы договорятся под ковром, а на публику выкатят какую-нибудь нейтральную туфту! Клуб не хочет потерять лицо, а Погребняк и его команда - деньги! О какой-то справедливости здесь даже говорить не уместно!!!
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DOCTOR PENALTY
1519658051
Хохол задумал отправить Динамо в ФНЛ
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777+
1519658162
"задолженность по зарплате, компенсацию за досрочное расторжение контракта, мы ждем реакции от РФС, выплатить компенсацию за расторжение договора."..... БЛА, БЛА, БЛА, и не слово о ФУТБОЛЕ, которого в прочем не было в исполнении Погребняка и на которого не надеялись те, кто его приглашал! ДУРДОМ!!!..... Нет, извините, ошибся - судя по иску в палату по разрешению споров - это многосерийный ДУРДОМ!!!.....)))
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Полная Канистра
1519658829
да не туда подал надо в палату №6 там быстро всё решают и эконом класс
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OfaZavr
1519660764
совсем совесть потерял, это еще он должен вернуть Динамо просто так полученные деньги.
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Dinamo 31
1519664826
Я понимаю тем самым он хочет сказать эти иском, что да я бухал у меня отняли права, да я не был на игре и ухехал в Италию посмотреть как играют реальные мужики, но я не мужик я чмошник заплатите мне деньги, а смое главное он не читает что мы пишем ему пофиг, через 10 туров его футбольная жизнь закончена и просто надо отбить деньги он же ьольше ничего не умеет делать,как и играть в футбол
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zigbert
1519668859
Ситуация сложная и каждая сторона по своему права.
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