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    Погребняк подал иск против «Динамо» в палату по разрешению споров

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк подал иск против «Динамо» в Палату по разрешению споров РФС, требуя выплатить задолженность по зарплате, а также компенсацию за досрочное расторжение контракта, сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

    Напомним, недавно бело-голубые прекратили сотрудничество с футболистом в одностороннем порядке.

    «Сегодня мы подали заявление в Палату по разрешению споров РФС от Погребняка против «Динамо» с требованием о выплате задолженности по заработной плате и компенсации за расторжение трудового договора без уважительных причин. Теперь мы ждем реакции от РФС. Мы попросили рассмотреть это дело пятеркой арбитров, так как обычно сложные и резонансные дела рассматриваются пятеркой, а не тройкой арбитров.

    Мы не требуем вернуть Павла в «Динамо» в отличие от трудового законодательства, где одним из последствий признания увольнения незаконным является восстановление его на работе. В футболе это невозможно сделать по понятным причинам. Поэтому мы просим выплатить компенсацию за расторжение договора.

    Причины увольнения Погребняка, которые в своем интервью называл Муравьев, не кажутся нам уважительными. Мы достаточно аргументированно прокомментировали это в нашем исковом заявлении. До завершения слушаний не хотел бы вдаваться в подробности», – сказал Прокопец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.02.2018 17:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 21:14

      Ситуация сложная и каждая сторона по своему права.

      4
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      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 26 февраля 2018, 20:07

      Я понимаю тем самым он хочет сказать эти иском, что да я бухал у меня отняли права, да я не был на игре и ухехал в Италию посмотреть как играют реальные мужики, но я не мужик я чмошник заплатите мне деньги, а смое главное он не читает что мы пишем ему пофиг, через 10 туров его футбольная жизнь закончена и просто надо отбить деньги он же ьольше ничего не умеет делать,как и играть в футбол

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:59

      совсем совесть потерял, это еще он должен вернуть Динамо просто так полученные деньги.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 18:27

      да не туда подал надо в палату №6 там быстро всё решают и эконом класс

      6
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      Рейтинг: +1501

      777+ 26 февраля 2018, 18:16

      "задолженность по зарплате, компенсацию за досрочное расторжение контракта, мы ждем реакции от РФС, выплатить компенсацию за расторжение договора."..... БЛА, БЛА, БЛА, и не слово о ФУТБОЛЕ, которого в прочем не было в исполнении Погребняка и на которого не надеялись те, кто его приглашал! ДУРДОМ!!!..... Нет, извините, ошибся - судя по иску в палату по разрешению споров - это многосерийный ДУРДОМ!!!.....)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 18:14

      Хохол задумал отправить Динамо в ФНЛ

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 февраля 2018, 18:12

      Крючкотворы договорятся под ковром, а на публику выкатят какую-нибудь нейтральную туфту!
      Клуб не хочет потерять лицо, а Погребняк и его команда - деньги!
      О какой-то справедливости здесь даже говорить не уместно!!!

      8
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 февраля 2018, 18:02

      совесть у паши высосалась женой, через детородный орган

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 26 февраля 2018, 17:51

      Паша юристом стал.

      7
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