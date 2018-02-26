Кутроне: «Милан» одержал крайне важную победу над «Ромой»

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне рад, что его команда смогла одержать выездную победу над «Ромой» в рамках 26-го тура итальянской Серии А (2:0).

«Я очень доволен результатом! Мы одержали крайне важную победу. Этот успех имеет для нас очень большое значение.

Еще больше я счастлив от того, что у меня получилось забить гол. Сейчас у нас единая сплоченная команда», – приводит слова футболиста Mediaset Premium.

В текущем сезоне 20-летний воспитанник «Милана» провел 18 матчей в Серии А, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.