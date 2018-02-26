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    Кутроне: «Милан» одержал крайне важную победу над «Ромой»

    Нападающий «Милана» Патрик Кутроне рад, что его команда смогла одержать выездную победу над «Ромой» в рамках 26-го тура итальянской Серии А (2:0).

    «Я очень доволен результатом! Мы одержали крайне важную победу. Этот успех имеет для нас очень большое значение.

    Еще больше я счастлив от того, что у меня получилось забить гол. Сейчас у нас единая сплоченная команда», – приводит слова футболиста Mediaset Premium.

    В текущем сезоне 20-летний воспитанник «Милана» провел 18 матчей в Серии А, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2018 08:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 26 февраля 2018, 10:57

      Милан набирает обороты? Поздновато для нынешнего сезона , но появляется оптимизм в грядущем сезоне. не сглазить бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 февраля 2018, 10:20

      скоро милан с такой молодежью превратится в сильного соперника

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 26 февраля 2018, 10:14

      Неужели возвращаются?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 февраля 2018, 09:40

      Честно..я не верил в Гаттузо, но ему удалось сплотить команду..удачи ему в Милане, вперед Россонери!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      romvad > Dgad 26 февраля 2018, 22:10

      Покажи того, кто верил )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 февраля 2018, 09:20

      Молодцы россонери! Порадовали!!!

      4
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