Хохлов заявил, что «Динамо» выиграло конкуренцию за Маркова у «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что очень доволен покупкой нападающего Евгения Маркова. Напомним, что 23-летний россиянин перешел в московский клуб этой зимой из «Тосно».
– Приобретение Маркова – большая удача для «Динамо», учитывая, что конкурировать пришлось с «Зенитом»?
– Не только с «Зенитом», но и еще двумя клубами. Так что это действительно трансферный успех.
– Евгений рассказывал, что вы ему лично звонили три раза и убеждали выбрать именно «Динамо».
– Все верно. Мы очень хотели видеть его в команде, поэтому я звонил и показывал свою заинтересованность. Это нормальная практика. Точно такие же беседы проводил и с Черных, и с Раушем, интересовался их мнением.
– Не удивились, что Марков выбрал «Динамо», а не «Зенит»?
– Думаю, это разумный выбор. В пользу футбола. Евгений хочет играть.
В нынешнем сезоне чемпионата России Марков записал на свой счет восемь голов в 19 матчах.