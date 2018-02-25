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    Хохлов заявил, что «Динамо» выиграло конкуренцию за Маркова у «Зенита»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что очень доволен покупкой нападающего Евгения Маркова. Напомним, что 23-летний россиянин перешел в московский клуб этой зимой из «Тосно».

    – Приобретение Маркова – большая удача для «Динамо», учитывая, что конкурировать пришлось с «Зенитом»?

    – Не только с «Зенитом», но и еще двумя клубами. Так что это действительно трансферный успех.

    – Евгений рассказывал, что вы ему лично звонили три раза и убеждали выбрать именно «Динамо».

    – Все верно. Мы очень хотели видеть его в команде, поэтому я звонил и показывал свою заинтересованность. Это нормальная практика. Точно такие же беседы проводил и с Черных, и с Раушем, интересовался их мнением.

    – Не удивились, что Марков выбрал «Динамо», а не «Зенит»?

    – Думаю, это разумный выбор. В пользу футбола. Евгений хочет играть.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Марков записал на свой счет восемь голов в 19 матчах.

    Источник: ФК «Динамо»

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    25.02.2018 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:01

      вот это он верно заметил раз Динамо выбрал значит хочет играть!)

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 25 февраля 2018, 20:44

      Пусть играет ,посмотрим потом выгодно тому же Зениту и продаст.

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 20:40

      В любом случае Марков сделал правильный выбор.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 февраля 2018, 20:10

      Плотники просто такой ценник Зениту зарядили за то что бы лавочку удлинить, что дешевле уйти в Динамо.
      Правильно сделал. Еще выстрелит.

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