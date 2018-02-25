Хохлов заявил, что «Динамо» выиграло конкуренцию за Маркова у «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что очень доволен покупкой нападающего Евгения Маркова. Напомним, что 23-летний россиянин перешел в московский клуб этой зимой из «Тосно».

– Приобретение Маркова – большая удача для «Динамо», учитывая, что конкурировать пришлось с «Зенитом»?

– Не только с «Зенитом», но и еще двумя клубами. Так что это действительно трансферный успех.

– Евгений рассказывал, что вы ему лично звонили три раза и убеждали выбрать именно «Динамо».

– Все верно. Мы очень хотели видеть его в команде, поэтому я звонил и показывал свою заинтересованность. Это нормальная практика. Точно такие же беседы проводил и с Черных, и с Раушем, интересовался их мнением.

– Не удивились, что Марков выбрал «Динамо», а не «Зенит»?

– Думаю, это разумный выбор. В пользу футбола. Евгений хочет играть.

В нынешнем сезоне чемпионата России Марков записал на свой счет восемь голов в 19 матчах.