Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Савин: «Слуцкий уже подписал контракт с голландским клубом. Видимо, это «Витесс»

    Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин заявил, что экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий летом возглавит один из голландских клубов.

    Ранее сообщалось, что 46-летний специалист может получить работу в «Твенте».

    «Недавно мы встретились на съемочной площадке КВН с Леонидом Слуцким. Наверное, вы уже видели его очередное выступление в «Клубе веселых и находчивых». Леонид Викторович в свойственной ему самоироничной манере пошутил над своей работой в «Халл Сити». «Куда я полез?!» – вопрошает Слуцкий. Все это, конечно, забавно, но вот «вылезать» из Европы Леонид Викторович не собирается. Именно на съемках он рассказал мне топовый инсайд: он уже подписал контракт с одним из голландских клубов и с лета приступит к работе в Голландии.

    Раскрывать подробности Слуцкий не стал, но отметил, что это не самый большой клуб из Эредивизие. Судя по тому, что всю зиму слухи сватали российского тренера в «Витесс», который по всем параметрам подходит под описания Леонида Викторовича, он переезжает именно туда. На домашнем чемпионате мира мы будем работать со Слуцким в эфире Первого канала. И сразу после этого Леонид Викторович вернeтся к своему любимому делу. Удачи ему в новом клубе! А мы благодаря Слуцкому будем открывать для себя новую европейскую лигу», – приводит слова Савина Букмекеры.рф.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2018 23:46
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      саня 73 2 марта 2018, 13:13

      удачи леня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 09:42

      а под топовым инсайдером наверно подразумевается Нобель?)) если да то очередная неправда)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 24 февраля 2018, 00:46

      интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 24 февраля 2018, 00:33

      Пусть работает, как тренер он хороший и вызывает симпатию, так пусть развивается и растет)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Andrering87 24 февраля 2018, 01:49

      да..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 февраля 2018, 00:20

      Успехов Слуцкому!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 24 февраля 2018, 00:02

      Цска, Халл, Витесс, Абрамович - одна команда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 23 февраля 2018, 23:51

      Леонид Витессович Слуцкий

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 23 февраля 2018, 23:51

      В принципе ожидаемо, как и Халл, Витесс плотно сотрудничает с Челси, если уж полсостава арендованных у голландцев и происходит это регулярно, а как Леня сам заявлял - Я проект Абрамовича, удачи если оно так

      12
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11