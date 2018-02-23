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  • Савин: «Слуцкий уже подписал контракт с голландским клубом. Видимо, это «Витесс»

Савин: «Слуцкий уже подписал контракт с голландским клубом. Видимо, это «Витесс»

23 февраля 2018, 23:46
9

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин заявил, что экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий летом возглавит один из голландских клубов.

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист может получить работу в «Твенте».

«Недавно мы встретились на съемочной площадке КВН с Леонидом Слуцким. Наверное, вы уже видели его очередное выступление в «Клубе веселых и находчивых». Леонид Викторович в свойственной ему самоироничной манере пошутил над своей работой в «Халл Сити». «Куда я полез?!» – вопрошает Слуцкий. Все это, конечно, забавно, но вот «вылезать» из Европы Леонид Викторович не собирается. Именно на съемках он рассказал мне топовый инсайд: он уже подписал контракт с одним из голландских клубов и с лета приступит к работе в Голландии.

Раскрывать подробности Слуцкий не стал, но отметил, что это не самый большой клуб из Эредивизие. Судя по тому, что всю зиму слухи сватали российского тренера в «Витесс», который по всем параметрам подходит под описания Леонида Викторовича, он переезжает именно туда. На домашнем чемпионате мира мы будем работать со Слуцким в эфире Первого канала. И сразу после этого Леонид Викторович вернeтся к своему любимому делу. Удачи ему в новом клубе! А мы благодаря Слуцкому будем открывать для себя новую европейскую лигу», – приводит слова Савина Букмекеры.рф.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Савин Евгений Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Shogun
1519419098
В принципе ожидаемо, как и Халл, Витесс плотно сотрудничает с Челси, если уж полсостава арендованных у голландцев и происходит это регулярно, а как Леня сам заявлял - Я проект Абрамовича, удачи если оно так
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Черкизовский Кот
1519419104
Леонид Витессович Слуцкий
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Юрий Б.
1519419772
Цска, Халл, Витесс, Абрамович - одна команда
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Almazovich
1519420826
Успехов Слуцкому!
Ответить
Andrering87
1519421593
Пусть работает, как тренер он хороший и вызывает симпатию, так пусть развивается и растет)))
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simoron81
1519422395
интересно
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OfaZavr
1519454534
а под топовым инсайдером наверно подразумевается Нобель?)) если да то очередная неправда)
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саня 73
1519985611
удачи леня
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