Савин: «Слуцкий уже подписал контракт с голландским клубом. Видимо, это «Витесс»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин заявил, что экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий летом возглавит один из голландских клубов.

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист может получить работу в «Твенте».

«Недавно мы встретились на съемочной площадке КВН с Леонидом Слуцким. Наверное, вы уже видели его очередное выступление в «Клубе веселых и находчивых». Леонид Викторович в свойственной ему самоироничной манере пошутил над своей работой в «Халл Сити». «Куда я полез?!» – вопрошает Слуцкий. Все это, конечно, забавно, но вот «вылезать» из Европы Леонид Викторович не собирается. Именно на съемках он рассказал мне топовый инсайд: он уже подписал контракт с одним из голландских клубов и с лета приступит к работе в Голландии.

Раскрывать подробности Слуцкий не стал, но отметил, что это не самый большой клуб из Эредивизие. Судя по тому, что всю зиму слухи сватали российского тренера в «Витесс», который по всем параметрам подходит под описания Леонида Викторовича, он переезжает именно туда. На домашнем чемпионате мира мы будем работать со Слуцким в эфире Первого канала. И сразу после этого Леонид Викторович вернeтся к своему любимому делу. Удачи ему в новом клубе! А мы благодаря Слуцкому будем открывать для себя новую европейскую лигу», – приводит слова Савина Букмекеры.рф.