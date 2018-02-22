Муриэль: «В любом случае сыграли с «МЮ» отлично»

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль считает ничейный результат с «Манчестер Юнайтед» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов вполне отличным. По его словам, испанской команде не следует сбавлять в ответной встрече.

«В подобных матчах главное использовать даже малейшие шансы, но мы в любом случае сыграли отлично. Если продолжим в том же духе, сможем выиграть где угодно. В ответной встрече нужно будет не сбавлять обороты», – считает Муриэль.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 13 марта.