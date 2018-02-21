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    Стали известны имена арбитров на матчи 1/4 финала Кубка России. «Спартак» и «Крылья Советов» рассудит Москалев

    РФС объявил имена судей, которые будут работать на матчах 1/4 финала Кубка России. Встречи пройдут 27 и 28 февраля.

    Действующим обладателем трофея является «Локомотив».

    27 февраля

    «СКА-Хабаровск» – «Шинник»

    Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Амкар» – «Авангард»

    Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    28 февраля

    «Крылья Советов» – «Спартак»

    Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Тосно» – «Луч-Энергия»

    Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

    Источник: РФС

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    21.02.2018 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 февраля 2018, 20:04

      Нас в этом сезоне не судил, фолов много дает.

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