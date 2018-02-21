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  • Стали известны имена арбитров на матчи 1/4 финала Кубка России. «Спартак» и «Крылья Советов» рассудит Москалев

Стали известны имена арбитров на матчи 1/4 финала Кубка России. «Спартак» и «Крылья Советов» рассудит Москалев

21 февраля 2018, 22:40
1

РФС объявил имена судей, которые будут работать на матчах 1/4 финала Кубка России. Встречи пройдут 27 и 28 февраля.

Действующим обладателем трофея является «Локомотив».

27 февраля

«СКА-Хабаровск» – «Шинник»

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Амкар» – «Авангард»

Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

28 февраля

«Крылья Советов» – «Спартак»

Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Тосно» – «Луч-Энергия»

Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

Источник: РФС
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак СКА-Хабаровск Шинник Амкар-Пермь Авангард Тосно Луч
Комментарии (1)
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Сибирь за Спартак
1519578280
Нас в этом сезоне не судил, фолов много дает.
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