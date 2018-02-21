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    Раньери: «Если позовут в сборную Италии, попрошу «Нант» отпустить меня»

    Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери прокомментировал возможный приход на должность главного тренера сборной Италии.

    «Любой итальянский тренер хотел бы возглавить сборную Италии. На данный момент у меня двухгодичный контракт с «Нантом», и по поводу его продления ко мне еще не обращались.

    Но если бы мне поступило предложение тренировать сборную Италии, я бы встретился с президентом клуба и попросил отпустить меня», – сказал специалист.

    Раньери заключил соглашение с французским клубом в июне 2017 года. Под его руководством «Нант» после 26 туров Лиги 1 занимает пятое место в турнирной таблице. Прежде итальянец тренировал «Лестер Сити», с которым выиграл АПЛ-2015/16. Всего в тренерской карьере Раньери – 17 команд.

    Одним из главных претендентов на должность тренера «скуадры адзурры» считает Роберто Манчини, работающий с «Зенитом».

    5 февраля к обязанностям и.о. главного тренера приступил Луиджи Ди Бьяджо.

    Источник: Calciomercato

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    21.02.2018 17:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 18:51

      Раньери,Раньери..как же так?? Где же все твои качества?? и Для чего вы вдвоем в эту сборную рветесь??
      Как я тебя уважал,как всем глотки затыкал,а ты...
      Эх,зато честно((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 17:36

      Вот это по-чеснаку. У Манчини духу не хватает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 февраля 2018, 17:31

      Зенит просить не надо..

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