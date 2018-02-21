Раньери: «Если позовут в сборную Италии, попрошу «Нант» отпустить меня»

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери прокомментировал возможный приход на должность главного тренера сборной Италии.

«Любой итальянский тренер хотел бы возглавить сборную Италии. На данный момент у меня двухгодичный контракт с «Нантом», и по поводу его продления ко мне еще не обращались.

Но если бы мне поступило предложение тренировать сборную Италии, я бы встретился с президентом клуба и попросил отпустить меня», – сказал специалист.

Раньери заключил соглашение с французским клубом в июне 2017 года. Под его руководством «Нант» после 26 туров Лиги 1 занимает пятое место в турнирной таблице. Прежде итальянец тренировал «Лестер Сити», с которым выиграл АПЛ-2015/16. Всего в тренерской карьере Раньери – 17 команд.

Одним из главных претендентов на должность тренера «скуадры адзурры» считает Роберто Манчини, работающий с «Зенитом».

5 февраля к обязанностям и.о. главного тренера приступил Луиджи Ди Бьяджо.