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  • Раньери: «Если позовут в сборную Италии, попрошу «Нант» отпустить меня»

Раньери: «Если позовут в сборную Италии, попрошу «Нант» отпустить меня»

21 февраля 2018, 17:20
3

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери прокомментировал возможный приход на должность главного тренера сборной Италии.

«Любой итальянский тренер хотел бы возглавить сборную Италии. На данный момент у меня двухгодичный контракт с «Нантом», и по поводу его продления ко мне еще не обращались.

Но если бы мне поступило предложение тренировать сборную Италии, я бы встретился с президентом клуба и попросил отпустить меня», – сказал специалист.

Раньери заключил соглашение с французским клубом в июне 2017 года. Под его руководством «Нант» после 26 туров Лиги 1 занимает пятое место в турнирной таблице. Прежде итальянец тренировал «Лестер Сити», с которым выиграл АПЛ-2015/16. Всего в тренерской карьере Раньери – 17 команд.

Одним из главных претендентов на должность тренера «скуадры адзурры» считает Роберто Манчини, работающий с «Зенитом».

5 февраля к обязанностям и.о. главного тренера приступил Луиджи Ди Бьяджо.

Источник: Calciomercato
Франция. Лига 1 Нант Италия Раньери Клаудио
Комментарии (3)
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shinnik
1519223487
Зенит просить не надо..
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DOCTOR PENALTY
1519223813
Вот это по-чеснаку. У Манчини духу не хватает.
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Антон bx14e
1519228308
Раньери,Раньери..как же так?? Где же все твои качества?? и Для чего вы вдвоем в эту сборную рветесь?? Как я тебя уважал,как всем глотки затыкал,а ты... Эх,зато честно((
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