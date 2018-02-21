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  • Пепе – об удалении Виды: «Играть вдесятером против «Баварии» очень тяжело»

Пепе – об удалении Виды: «Играть вдесятером против «Баварии» очень тяжело»

21 февраля 2018, 07:14
3

Защитник «Бешикташа» Пепе считает, что его команда поплатилась за удаление Домагоя Виды на 16-й минуте игры с «Баварией».

«На таком высоком уровне играть вдесятером очень тяжело. Такая ошибка очень дорого обходится. Оставшиеся на поле игроки очень старались.

Играй мы в равных составах, все могло произойти по-другому. Теперь нужно думать о чемпионате страны», – считает Пепе.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Бешикташ» завершился со счетом 5:0. Ответная игра состоится 14 марта в Турции.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бешикташ Бавария Пепе Вида Домагой
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1519190866
Судья убил игру, понятно дело что фол последней надежды , но была то всего 17 минута и подкат был сбоку ...
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Derzkiy1
1519207414
Там и так все понятно было, кто выиграет , но зачем судья это сделал не понятно
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Viper for CSKA
1519210426
Чистая красная. Игра в ногу, лишение возможности забить гол. Левандовски уходил забивать. Бавария и так бы выиграла. Но возмущаться из-за этого удаления - просто нытье. А человека, который пас Виде отдал такой надо просто не выпускать больше на поле.
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