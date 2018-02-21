Пепе – об удалении Виды: «Играть вдесятером против «Баварии» очень тяжело»

Чистая красная. Игра в ногу, лишение возможности забить гол. Левандовски уходил забивать. Бавария и так бы выиграла. Но возмущаться из-за этого удаления - просто нытье. А человека, который пас Виде отдал такой надо просто не выпускать больше на поле.
Защитник «Бешикташа» Пепе считает, что его команда поплатилась за удаление Домагоя Виды на 16-й минуте игры с «Баварией».
«На таком высоком уровне играть вдесятером очень тяжело. Такая ошибка очень дорого обходится. Оставшиеся на поле игроки очень старались.
Играй мы в равных составах, все могло произойти по-другому. Теперь нужно думать о чемпионате страны», – считает Пепе.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Бешикташ» завершился со счетом 5:0. Ответная игра состоится 14 марта в Турции.