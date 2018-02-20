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    За «Бешикташ» против «Баварии» сыграют два экс-футболиста ЦСКА

    Стали известны составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и турецким «Бешикташем». За гостей сыграют два экс-футболиста московского ЦСКАЭркин Джанер и Вагнер Лав.

    «Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Видаль, Родригес, Мюллер, Левандовски, Коман.

    «Бешикташ»: Фабри, Адриано, Вида, Пепе, Джанер, Хатчинсон, Медель, Куарежма, Талиска, Бабель, Вагнер Лав.

    Игра на «Алльянц-Арене» начнется в 22:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Видели новый «Бешикташ»? Теперь там блистает Вагнер Лав

    Источник: Twitter

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    20.02.2018 22:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 марта 2018, 01:25

      Ну все Бавария пусть сдается !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 февраля 2018, 03:04

      И че дальше

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 21 февраля 2018, 00:47

      ну вот, а Ваня и нам бы сгодился...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 февраля 2018, 23:54

      судья весь матч испортил !!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 февраля 2018, 22:57

      давай вагнер забивай !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 февраля 2018, 22:36

      Вагнер уже не в юном возрасте и потому просто так не будет гонять по полю!
      Своего дежурного забьёт!
      А Эркин... просто Эркин.

      4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 20 февраля 2018, 22:36

      А один из них лучший!(не в обиду Семаку)
      Давайте,коэф.23. жду победы гостей!)

      1
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