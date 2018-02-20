За «Бешикташ» против «Баварии» сыграют два экс-футболиста ЦСКА

Стали известны составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и турецким «Бешикташем». За гостей сыграют два экс-футболиста московского ЦСКА – Эркин Джанер и Вагнер Лав.

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Видаль, Родригес, Мюллер, Левандовски, Коман.

«Бешикташ»: Фабри, Адриано, Вида, Пепе, Джанер, Хатчинсон, Медель, Куарежма, Талиска, Бабель, Вагнер Лав.

Игра на «Алльянц-Арене» начнется в 22:45 по Москве.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Видели новый «Бешикташ»? Теперь там блистает Вагнер Лав