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  • Джеко: «Шахтер» мог бы обыграть в этом сезоне «Манчестер Сити»

Джеко: «Шахтер» мог бы обыграть в этом сезоне «Манчестер Сити»

20 февраля 2018, 09:06
4

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко считает, что зимний перерыв в чемпионате Украины должен помочь его команде обыграть «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шахтер» является очень техничной командой, но после перерыва они провели всего один матч. По этой причине у нас должно быть преимущество, но мы должны отдать все силы и максимально реализовать моменты.

Это одна из команд, которые в этом сезоне смогли обыграть «Манчестер Сити». А они на данный момент лучшие», – считает Джеко.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 13 марта.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Шахтер Рома Манчестер Сити Джеко Эдин
Комментарии (4)
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КонтриК
1519111090
А в теме написано "...мог бы обыграть МС..." А они и обыграли, бомбардир как всегда, профессионалы как никак.
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Jenea83
1519115920
Шахтер дома наверное могут обыграть кого угодно. надеемся что Рому они пройдут))
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x-x-x-x-x
1519118248
мдааа все может быть
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Вомбат
1519149399
Что за Джамшут у вас пишет заголовки, а Бомбардир?
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