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    Джеко: «Шахтер» мог бы обыграть в этом сезоне «Манчестер Сити»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко считает, что зимний перерыв в чемпионате Украины должен помочь его команде обыграть «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Шахтер» является очень техничной командой, но после перерыва они провели всего один матч. По этой причине у нас должно быть преимущество, но мы должны отдать все силы и максимально реализовать моменты.

    Это одна из команд, которые в этом сезоне смогли обыграть «Манчестер Сити». А они на данный момент лучшие», – считает Джеко.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 13 марта.

    Источник: Football Italia

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    20.02.2018 09:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 20 февраля 2018, 20:56

      Что за Джамшут у вас пишет заголовки, а Бомбардир?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 февраля 2018, 12:17

      мдааа все может быть

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 февраля 2018, 11:38

      Шахтер дома наверное могут обыграть кого угодно. надеемся что Рому они пройдут))

      0
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 20 февраля 2018, 10:18

      А в теме написано "...мог бы обыграть МС..." А они и обыграли, бомбардир как всегда, профессионалы как никак.

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