Джеко: «Шахтер» мог бы обыграть в этом сезоне «Манчестер Сити»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко считает, что зимний перерыв в чемпионате Украины должен помочь его команде обыграть «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шахтер» является очень техничной командой, но после перерыва они провели всего один матч. По этой причине у нас должно быть преимущество, но мы должны отдать все силы и максимально реализовать моменты.

Это одна из команд, которые в этом сезоне смогли обыграть «Манчестер Сити». А они на данный момент лучшие», – считает Джеко.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 13 марта.