Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хуммельс находится в предвкушении хорошего матча с «Бешикташем»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс считает, что его команде важно будет сохранить баланс между атакой и обороной в предстоящей первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бешикташем».

    «Будет отличная борьба на самом высоком уровне. Мы в предвкушении матча. Мы невероятно рады, что снова сыграем в Лиге чемпионов. Плей-офф – всегда особенная стадия.

    Если им позволять, они умеют эффективно выходить из защиты. Баланс – это самое важное, что есть в футболе. Все должны уметь эффективно двигаться в обоих направлениях. Мы поддерживаем друг друга, очень сплочены. Это важно.

    Выбрать стартовый состав будет очень тяжело. Но мы все должны оставаться профессионалами. Мы должны думать в первую очередь о благе команды», – сказал Хуммельс.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Бешикташ» состоится во вторник, 20 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Турции 14 марта.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2018 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11