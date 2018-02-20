Хуммельс находится в предвкушении хорошего матча с «Бешикташем»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс считает, что его команде важно будет сохранить баланс между атакой и обороной в предстоящей первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бешикташем».

«Будет отличная борьба на самом высоком уровне. Мы в предвкушении матча. Мы невероятно рады, что снова сыграем в Лиге чемпионов. Плей-офф – всегда особенная стадия.

Если им позволять, они умеют эффективно выходить из защиты. Баланс – это самое важное, что есть в футболе. Все должны уметь эффективно двигаться в обоих направлениях. Мы поддерживаем друг друга, очень сплочены. Это важно.

Выбрать стартовый состав будет очень тяжело. Но мы все должны оставаться профессионалами. Мы должны думать в первую очередь о благе команды», – сказал Хуммельс.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Бешикташ» состоится во вторник, 20 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Турции 14 марта.