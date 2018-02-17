Бундеслига. «Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга»; «Байер» обыграл «Гамбург»

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Бавария» в гостях обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:1.

Хозяева забили в первом тайме и вели до 64-й минуты, когда нападающий гостей Сандро Вагнер сравнял счет. В концовке встречи нападающий «Баварии» Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Ранее, на 55-й минуте, форвард мюнхенского клуба Арьен Роббен пенальти не забил.

«Бавария» с 56-ю очками осталась на первой строчке в турнирной таблице, «Вольфсбург» с 24 очками идет 13-м.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

Фрайбург – Вердер – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Петерсен (с пенальти), 24.

Нереализованный пенальти: Хаберер, 87 — нет.

Вольфсбург – Бавария – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Дидави, 8; 1:1 — Вагнер, 64; 1:2 — Левандовски (с пенальти), 90+1.

Нереализованный пенальти: нет — Роббен, 55.

Гамбург – Байер – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Бэйли, 40; 0:2 — Хаверц, 50; 1:2 — Хан, 70.

Кельн – Ганновер-96 – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Осако, 30; 1:1 — Фуллкруг, 37.

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