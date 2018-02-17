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Кельн - Ганновер-96

17.02.2018, Суббота, 17:30 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Германия. Бундеслига, 23 тур Кельн - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2017/2018)
6 тур
24 сентября, воскресенье 16:30 Ганновер-96 0:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
26 тур
12 марта, суббота 17:30 Ганновер-96 0:2 Кельн
9 тур
18 октября, воскресенье 16:30 Кельн 0:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2014/2015)
22 тур
21 февраля, суббота 20:30 Кельн 1:1 Ганновер-96
5 тур
24 сентября, среда 22:00 Ганновер-96 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
26 тур
18 марта, воскресенье 20:30 Ганновер-96 4:1 Кельн
9 тур
16 октября, воскресенье 19:30 Кельн 2:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2010/2011)
26 тур
11 марта, пятница 22:30 Кельн 4:0 Ганновер-96
9 тур
23 октября, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
28 тур
27 марта, суббота 17:30 Ганновер-96 1:4 Кельн
11 тур
31 октября, суббота 17:30 Кельн 0:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2008/2009)
29 тур
25 апреля, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Кельн
12 тур
7 ноября, пятница 22:30 Кельн 2:1 Ганновер-96
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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