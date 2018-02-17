Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Ганновер-96
Кельн - Ганновер-96: обзор матча 17 февраля 2018
Кельн
17.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
30'
Ю. Осако
37'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Ганновер-96
59'
Желтая карточка
С. Сане
54'
Желтая карточка
Ю. Корб
37'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
И. Фоссум
Желтая карточка
С. Теродде
35'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Осако
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
4-1-3-2
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
3
Хайнц
4
Соренсен
6
Хегер
18
Йойич
31
Риссе
5
Озкан
9
Теродде
10
Осако
4-3-1-1
33
Чаунер
4
Корб
26
Сане
25
Сорг
22
Озтрзолек
30
Клаус
27
Швеглер
8
Фоссум
9
Бебу
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Кельн
Ганновер-96
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Кельн - Ганновер-96
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Ганновер-96
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+