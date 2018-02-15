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    Блан: «Не так много стран обладают таким же атакующим потенциалом, как Франция»

    Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан поделился мнением об игре команды.

    «Не так много стран обладают таким же потенциалом в атаке, как Франция. Нам не хватает опыта, потому что у нас играют молодые ребята. Но нельзя просить их быть талантливыми, дерзкими и опытными одновременно. Это невозможно. Если тебе удалось собрать хорошую команду, в которой есть опытные игроки и молодые, то у тебя в руках есть что-то интересное.

    Если говорить объективно, то есть команды сильнее Франции. Но у нас есть потенциал сделать наше присутствие ощутимым, и соперники увидят это», — сказал Блан.

    Соперниками сборной Франции по групповому этапу ЧМ будут команды Дании, Перу и Австралии.

    Источник: ФИФА

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    15.02.2018 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +842

      sined1951 15 февраля 2018, 14:56

      Посмотрим как вы сыграете с Фарфаном.

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