Блан: «Не так много стран обладают таким же атакующим потенциалом, как Франция»

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан поделился мнением об игре команды.

«Не так много стран обладают таким же потенциалом в атаке, как Франция. Нам не хватает опыта, потому что у нас играют молодые ребята. Но нельзя просить их быть талантливыми, дерзкими и опытными одновременно. Это невозможно. Если тебе удалось собрать хорошую команду, в которой есть опытные игроки и молодые, то у тебя в руках есть что-то интересное.

Если говорить объективно, то есть команды сильнее Франции. Но у нас есть потенциал сделать наше присутствие ощутимым, и соперники увидят это», — сказал Блан.

Соперниками сборной Франции по групповому этапу ЧМ будут команды Дании, Перу и Австралии.