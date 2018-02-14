Могилевец перейдет из «Ростова» в «Рубин» за 2 миллиона

Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Ростова» Павел Могилевец перейдет в «Рубин».

Согласно источнику, сумма трансфера составит 2 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 играх всех турниров и не отметился результативными действиями. Прежде он выступал за «Зенит». В 2014 году в статусе игрока дублирующего состава сине-бело-голубых он провел в «Рубине» четыре месяца на правах аренды.

Ростовский клуб после 20 туров РФПЛ занимает 10 место в турнирной таблице, казанский – 11.