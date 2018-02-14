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    Могилевец перейдет из «Ростова» в «Рубин» за 2 миллиона

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Ростова» Павел Могилевец перейдет в «Рубин».

    Согласно источнику, сумма трансфера составит 2 миллиона евро.

    В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 играх всех турниров и не отметился результативными действиями. Прежде он выступал за «Зенит». В 2014 году в статусе игрока дублирующего состава сине-бело-голубых он провел в «Рубине» четыре месяца на правах аренды.

    Ростовский клуб после 20 туров РФПЛ занимает 10 место в турнирной таблице, казанский – 11.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2018 15:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 февраля 2018, 22:27

      Могилевец сдал, так что это для Ростова не потеря, а решение материальных проблем и судебных издержек! Удачи мужикам весной!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 февраля 2018, 18:58

      Последний пошёл....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 февраля 2018, 18:14

      хоть какие-то деньги в бюджет Ростова

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2018, 18:01

      Как шалава та, бегает туда-сюда!!!

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      Рейтинг: +584

      Бубновский 14 февраля 2018, 17:03

      ...наконец то могилевца пристроили!!!!...такой игрок перспективный был...загубили молодость таланта

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 февраля 2018, 15:39

      Ну хоть немного заработают...Состав основной вроде как определился- Могилевец на лавке был бы- вот и продали....

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 февраля 2018, 15:28

      Опять растаскивают игроков из Ростова!....никак не дают команде наладить стабильный уровень игры...

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