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Могилевец перейдет из «Ростова» в «Рубин» за 2 миллиона

14 февраля 2018, 15:16
7

Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Ростова» Павел Могилевец перейдет в «Рубин».

Согласно источнику, сумма трансфера составит 2 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 играх всех турниров и не отметился результативными действиями. Прежде он выступал за «Зенит». В 2014 году в статусе игрока дублирующего состава сине-бело-голубых он провел в «Рубине» четыре месяца на правах аренды.

Ростовский клуб после 20 туров РФПЛ занимает 10 место в турнирной таблице, казанский – 11.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Могилевец Павел
Комментарии (7)
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a-rakhmatov
1518611307
Опять растаскивают игроков из Ростова!....никак не дают команде наладить стабильный уровень игры...
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zico2205
1518611941
Ну хоть немного заработают...Состав основной вроде как определился- Могилевец на лавке был бы- вот и продали....
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Бубновский
1518617012
...наконец то могилевца пристроили!!!!...такой игрок перспективный был...загубили молодость таланта
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Сильвербой
1518620501
Как шалава та, бегает туда-сюда!!!
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Joko21
1518621286
хоть какие-то деньги в бюджет Ростова
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андрей андреев
1518623922
Последний пошёл....
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Serjoga
1518636440
Могилевец сдал, так что это для Ростова не потеря, а решение материальных проблем и судебных издержек! Удачи мужикам весной!
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