Клопп пока не выбрал основого голкипера на матч «Ливерпуля» с «Порту»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока не знает о том, кто выйдет из вратарей в стартовом составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

«На данный момент окончательного решения на счет основного голкипера я еще не принял. Сыграет лучший. Но я пока не определился кто именно», – сказал Клопп.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» состоится в среду, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Стоит отметить, что в последних трех матчах ворота «Ливерпуля» защищал Лорис Кариус, на скамейке запасных находился Симон Миньоле.