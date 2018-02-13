Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп пока не выбрал основого голкипера на матч «Ливерпуля» с «Порту»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока не знает о том, кто выйдет из вратарей в стартовом составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

    «На данный момент окончательного решения на счет основного голкипера я еще не принял. Сыграет лучший. Но я пока не определился кто именно», – сказал Клопп.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» состоится в среду, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Стоит отметить, что в последних трех матчах ворота «Ливерпуля» защищал Лорис Кариус, на скамейке запасных находился Симон Миньоле.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Budiba 13 февраля 2018, 14:55

      Нужно ставить Кариуса, пусть парень уверенность в своих силах приобретает, а то постоянная чехарда с вратарями не на пользу команде идет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper > Budiba 13 февраля 2018, 20:47

      Да Кариус и будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 13 февраля 2018, 13:23

      Вспомнил мультик "Пес в сапогах",там кот кардинала приказывал кошке Миледи-"Берите лучших из худших". Пока Кариус лучше Симона.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 февраля 2018, 09:27

      Лучшие выступают в других клубах(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] > Pro100Kid 13 февраля 2018, 09:46

      к великому сожалению...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11