Варан верит в третью победу подряд «Реала» в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Рафаэль Варан уверен, что его команда в этом сезоне сможет побороться за третью подряд победу в Лиге чемпионов.

«Выиграть три раза подряд Лигу чемпионов – в этом есть что-то невероятное, фантастическое. Ни одному клубу в истории футбола такое еще не удавалось.

У нас сильная команда. Думаю, «Реал» способен на это. У нашего клуба особенные отношения с этим турниром, и победа в нем – это наша главная цель», – заявил Варан.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.