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    Варан верит в третью победу подряд «Реала» в Лиге чемпионов

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан уверен, что его команда в этом сезоне сможет побороться за третью подряд победу в Лиге чемпионов.

    «Выиграть три раза подряд Лигу чемпионов – в этом есть что-то невероятное, фантастическое. Ни одному клубу в истории футбола такое еще не удавалось.

    У нас сильная команда. Думаю, «Реал» способен на это. У нашего клуба особенные отношения с этим турниром, и победа в нем – это наша главная цель», – заявил Варан.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: Marca

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    12.02.2018 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +301

      23igkra 12 февраля 2018, 10:10

      Молодец

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