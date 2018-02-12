Отступные за полузащитника «Шахтера» Фреда превышают 56 миллионов

Сумма компенсации, прописанная в контракте полузащитника «Шахтера» Фреда, превышают 56 миллионов евро.

«В течение последней недели практически ежедневно какой-то из британских таблоидов согласовывает вместе с «Манчестер Сити» летний трансфер Фреда. От 35 миллионов евро дошли уже к 56.

Но, думается мне, что это еще не предел – клаусула, прописанная в контракте, несколько выше», – рассказал спортивный журналист Виктор Вацко.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» договорился с «Шахтером» о трансфере 24-летнего бразильца за 44,5 миллиона фунтов стерлингов.