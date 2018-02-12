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    Отступные за полузащитника «Шахтера» Фреда превышают 56 миллионов

    Сумма компенсации, прописанная в контракте полузащитника «Шахтера» Фреда, превышают 56 миллионов евро.

    «В течение последней недели практически ежедневно какой-то из британских таблоидов согласовывает вместе с «Манчестер Сити» летний трансфер Фреда. От 35 миллионов евро дошли уже к 56.

    Но, думается мне, что это еще не предел – клаусула, прописанная в контракте, несколько выше», – рассказал спортивный журналист Виктор Вацко.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» договорился с «Шахтером» о трансфере 24-летнего бразильца за 44,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Источник: Twitter

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    12.02.2018 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      Axidan 16 февраля 2018, 18:27

      МС заплатит летом любую сумму. Ведь это МС! Они всегда получают то, что хотят, и цена их не особо волнует. А Шахтеру это только на руку.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 09:46

      Кому он нужен, тот и столько заплатит! Всё равно цифры относительны!

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