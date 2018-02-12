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  • Тораль: «Валенсия» сильнее «Леванте» и победа абсолютно справедлива»

Тораль: «Валенсия» сильнее «Леванте» и победа абсолютно справедлива»

12 февраля 2018, 06:20

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль назвал абсолютно справедливой победу своей команды над «Леванте» в рамках матча 23-го тура испанской Примеры.

«Наша победа заслуженна. «Валенсия» сильнее «Леванте» и победа абсолютно справедлива. Я не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот. Очень горжусь игрой и работоспособностью своих футболистов.

Для нас это уже 12-й матч менее чем за 40 дней. Я удовлетворен результатами в таком плотном графике, хотя некоторые поражения можно назвать не самыми справедливы», – заявил Тораль.

Матч 23-го тура испанской Примеры «Валенсия» – «Леванте» завершился со счетом 3:1. «Валенсия» по него поднялась на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 43 очка.

Источник: ФК «Валенсия»
Испания. Примера Валенсия Леванте Марселино
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