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Материалы

Валенсия - Леванте

11.02.2018, Воскресенье, 22:45 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 23 тур Валенсия - Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
4 тур
16 сентября, суббота 14:00 Леванте 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
10 тур
31 октября, суббота 20:15 Валенсия 3:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
13 апреля, понедельник 21:30 Валенсия 3:0 Леванте
12 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Леванте 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:59 Леванте 2:0 Валенсия
18 тур
4 января, суббота 23:00 Валенсия 2:0 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 2:2 Леванте
7 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Валенсия 1:1 Леванте
12 тур
6 ноября, воскресенье 01:00 Леванте 0:2 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, пятница 00:30 Леванте 0:3 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 20 января, пятница 00:30 Валенсия 4:1 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Валенсия 0:0 Леванте
18 тур
9 января, воскресенье 23:00 Леванте 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Леванте 1:5 Валенсия
18 тур
6 января, воскресенье 19:00 Валенсия 0:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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