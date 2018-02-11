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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 11 февраля 2018
Валенсия
11.02.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 23 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
17'
С. Мина
65'
Л. Вьетто
89'
Д. Парехо (П)
18'
С. Поштиго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Парехо
89'
84'
Желтая карточка
С. Поштиго
84'
Желтая карточка
Э. Барди
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
72'
ГОЛ! 2:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
С. Мина
65'
Желтая карточка
С. Мина
57'
Желтая карточка
Л. Вьетто
48'
18'
ГОЛ! 1:1!
С. Поштиго
Пас отдал
Х. Кампанья
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
Д. Парехо
17'
13'
Желтая карточка
Р. Пьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Иви
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Леванте
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
21
Рубен Везо
3
Паулиста
33
Монтойя
18
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
10
Вьетто
77
Мина
4-1-2-3
13
Ойер
23
Коке
44
Пьер
21
Поштиго
13
Луна
8
Дукур
20
Кампанья
16
Лукич
25
Моралес
11
Иви
11
Паццини
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Валенсия - Леванте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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