Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Лестера» (5:1). Также он поделился мнением об одноклубнике Серхио Агуэро, который оформил покер в этой встрече.

«В домашних матчах мы особенно быстро раскрываемся и стараемся играть прямо. Думаю, сегодня был потрясающий матч, парни провели его очень хорошо, и, конечно, Агуэро сегодня был на другом уровне.

Он феноменальный нападающий. Он забивает голы в разных стилях, и сегодня мы это увидели. Это только вопрос времени — когда он обогнал бы меня по голам в матче», — сказал Стерлинг.

Напомним, что Стерлинг открыл счет в матче с «Лестером» на третьей минуте встречи.