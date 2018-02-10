Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стерлинг — об Агуэро: «Он сегодня был на другом уровне»

    Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Лестера» (5:1). Также он поделился мнением об одноклубнике Серхио Агуэро, который оформил покер в этой встрече.

    «В домашних матчах мы особенно быстро раскрываемся и стараемся играть прямо. Думаю, сегодня был потрясающий матч, парни провели его очень хорошо, и, конечно, Агуэро сегодня был на другом уровне.

    Он феноменальный нападающий. Он забивает голы в разных стилях, и сегодня мы это увидели. Это только вопрос времени — когда он обогнал бы меня по голам в матче», — сказал Стерлинг.

    Напомним, что Стерлинг открыл счет в матче с «Лестером» на третьей минуте встречи.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2018 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11