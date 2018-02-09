«Спартак» показал худший старт года

Товарищеский матч со «Спартой» стал первым победным в новом году для «Спартака». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Нынешние зимние сборы, которые красно-белые проводят в Испании и ОАЭ, стали самыми неудачными после перехода на систему проведения чемпионата России «осень-весна».

Команда Массимо Карреры набрала лишь 26,67% потенциальных очков. Предыдущий антирекорд принадлежит «Спартаку» образца 2012 года, когда команды тренировал Валерий Карпин – 44,44%.