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«Спартак» показал худший старт года

9 февраля 2018, 10:41
12

Товарищеский матч со «Спартой» стал первым победным в новом году для «Спартака». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Нынешние зимние сборы, которые красно-белые проводят в Испании и ОАЭ, стали самыми неудачными после перехода на систему проведения чемпионата России «осень-весна».

Команда Массимо Карреры набрала лишь 26,67% потенциальных очков. Предыдущий антирекорд принадлежит «Спартаку» образца 2012 года, когда команды тренировал Валерий Карпин – 44,44%.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Каррера Массимо
Комментарии (12)
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OfaZavr
1518163385
самое главное чтобы официальные матчи были удачными а это все просто подготовка и каждый товарняк большая тренировка не более.
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VVM1964
1518164205
Ничего Спартак " долго запрягает , зато быстро едет " .
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lordmrv
1518165211
Старт года - это официальные матчи. А то можно статистику привести: Третий вратарь Спартак 2 с начала года пропустил в двухсторонних встречах 13 голов, это худший показатель с 1995 года.
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oyabun
1518167075
Зато Спартак обыграл очень неслабую и на ходу Спарту, а не то что некоторые наши команды каких то Кальмаров и прочих головоногоих молюсков. Они бы еще с Креветками сыграли.. ))
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a_who
1518169482
По товарнякам не судят ! наигрывают состав, проверяют новичков !
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alexivanof197
1518170069
вообще то у Спартака старт 15 февраля. а товарищеские матчи-это треннинг
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ufos73
1518177135
О каких очках в товарняках вообще идет речь??? Или я что то пропустил, и Спартак в тихаря в каком то межсезонном кубке выступает? )))
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vladimir-7
1518181826
Вообще, чего судить по товарищеским играм, вот начнутся официальные игры в ЛЕ и РФПЛ и тогда все встанет на свои места по готовности команд.
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Полная Канистра
1518186509
фигня всё это товарняки Каррера просто пыль в глаза соперникам пускает мол смотрите какие мы
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zigbert
1518195767
Все это уже в прошлом.Проверены все игроки,даже молодежь поиграла.И сейчас нужно настраиваться на официальные матчи.
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