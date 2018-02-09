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    «Спартак» показал худший старт года

    Товарищеский матч со «Спартой» стал первым победным в новом году для «Спартака». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Нынешние зимние сборы, которые красно-белые проводят в Испании и ОАЭ, стали самыми неудачными после перехода на систему проведения чемпионата России «осень-весна».

    Команда Массимо Карреры набрала лишь 26,67% потенциальных очков. Предыдущий антирекорд принадлежит «Спартаку» образца 2012 года, когда команды тренировал Валерий Карпин – 44,44%.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2018 10:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 13 февраля 2018, 19:17

      - будем уже плакать???...вот сыграем с испанцами, и посмотрим!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 20:02

      Все это уже в прошлом.Проверены все игроки,даже молодежь поиграла.И сейчас нужно настраиваться на официальные матчи.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 февраля 2018, 17:28

      фигня всё это товарняки Каррера просто пыль в глаза соперникам пускает мол смотрите какие мы

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 февраля 2018, 16:10

      Вообще, чего судить по товарищеским играм, вот начнутся официальные игры
      в ЛЕ и РФПЛ и тогда все встанет на свои места по готовности команд.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 февраля 2018, 14:52

      О каких очках в товарняках вообще идет речь??? Или я что то пропустил, и Спартак в тихаря в каком то межсезонном кубке выступает? )))

      2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 9 февраля 2018, 12:54

      вообще то у Спартака старт 15 февраля. а товарищеские матчи-это треннинг

      6
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 9 февраля 2018, 12:46

      в офицыальных матчах наверстаем

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 9 февраля 2018, 12:44

      По товарнякам не судят ! наигрывают состав, проверяют новичков !

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 февраля 2018, 12:04

      Зато Спартак обыграл очень неслабую и на ходу Спарту, а не то что некоторые наши команды каких то Кальмаров и прочих головоногоих молюсков. Они бы еще с Креветками сыграли.. ))

      11
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 9 февраля 2018, 11:33

      Старт года - это официальные матчи. А то можно статистику привести: Третий вратарь Спартак 2 с начала года пропустил в двухсторонних встречах 13 голов, это худший показатель с 1995 года.

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