Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери: «Неймар родился для того, чтобы стать звездой»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что ему еще никогда не приходилось работать с таким талантливым футболистом, как нападающий сборной Бразилии Неймар.

    «В «Валенсии» у меня играли Вилья, Сильва, Альбиоль, Марчена, Бараха… В «Севилье» под моим руководством играл Ракитич. В «ПСЖ» я также встретил не менее первоклассных игроков.

    Да, это правда, что Неймар родился для того, чтобы стать звездой, прогрессировать и способствовать прогрессу своей команды. У меня никогда не было такого игрока, как Неймар, и я благодарен судьбе за это.

    Думаю, «ПСЖ» повезло, что в его составе выступает такой игрок», – сказал Эмери.

    Напомним, Неймар перешел в парижский клуб перед стартом текущего сезона из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2018 07:04
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 февраля 2018, 15:50

      долго буду ржать если реал пройдет псж ! уффф шейхи этого не простят всей команде впервую очередь эмери ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 9 февраля 2018, 13:28

      Вообще-то это заслуга его отца. Он старался для рождения сына для себя )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 9 февраля 2018, 08:10

      Забыл про Дзюбу и Спартак упомянуть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > chegevaro 9 февраля 2018, 08:28

      Он и не вспоминает. Уж слишком много интересных событий после этого произошло.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11