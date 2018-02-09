Эмери: «Неймар родился для того, чтобы стать звездой»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что ему еще никогда не приходилось работать с таким талантливым футболистом, как нападающий сборной Бразилии Неймар.

«В «Валенсии» у меня играли Вилья, Сильва, Альбиоль, Марчена, Бараха… В «Севилье» под моим руководством играл Ракитич. В «ПСЖ» я также встретил не менее первоклассных игроков.

Да, это правда, что Неймар родился для того, чтобы стать звездой, прогрессировать и способствовать прогрессу своей команды. У меня никогда не было такого игрока, как Неймар, и я благодарен судьбе за это.

Думаю, «ПСЖ» повезло, что в его составе выступает такой игрок», – сказал Эмери.

Напомним, Неймар перешел в парижский клуб перед стартом текущего сезона из «Барселоны» за 222 миллиона евро.