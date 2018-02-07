Брат Хедиры отказался играть за Тунис на ЧМ-2018

Полузащитник «Аугсбурга» Рани Хедира отклонил предложение Федерации футбола Туниса об участии на ЧМ-2018.

Об этом 24-летний хавбек сообщил в интервью пресс-службе клуба. Хедира поблагодарил Федерацию за приглашение, но аргументировал свой отказ фактом рождения в Германии и владения только немецким языком.

Игрок является младшим братом полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиры, выступающего за сборную Германии.

Напомним, соперниками тунисцев по группе G на чемпионате мира стали команды Англии, Бельгии и Панамы.