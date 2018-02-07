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    Брат Хедиры отказался играть за Тунис на ЧМ-2018

    Полузащитник «Аугсбурга» Рани Хедира отклонил предложение Федерации футбола Туниса об участии на ЧМ-2018.

    Об этом 24-летний хавбек сообщил в интервью пресс-службе клуба. Хедира поблагодарил Федерацию за приглашение, но аргументировал свой отказ фактом рождения в Германии и владения только немецким языком.

    Игрок является младшим братом полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиры, выступающего за сборную Германии.

    Напомним, соперниками тунисцев по группе G на чемпионате мира стали команды Англии, Бельгии и Панамы.

    Источник: Twitter

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    07.02.2018 21:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 февраля 2018, 21:51

      А при чём тут Тунис? Они же венгры!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 > TY13R 7 февраля 2018, 22:51

      откуда у вас такая инфа?))

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 7 февраля 2018, 21:24

      Непатриотично

      -1
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