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    Коутиньо: «Барселоне» придется нелегко в матчах с «Челси»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который не сможет помочь своему новому клубу в Лиге чемпионов в этом сезоне, дал оценку будущему сопернику каталонцев в 1/8 финала – лондонскому «Челси».

    «Челси» – сложная команда. Она действует, исходя из своей тактики. Так что «Барселоне» придется нелегко в этих матчах.

    Любой футболист хочет принимать участие в топ-турнирах, но, когда поступило предложение от «Барселоны», я долго не раздумывал. Если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов, буду считать победу и своей. Несмотря на то что я не принимаю участия в турнире.

    В будущем у меня еще будет возможность сыграть в этом турнире в составе «Барселоны», – заявил бразилец.

    Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» состоится 20 февраля в Лондоне. Ответная встреча пройдет 14 марта на «Камп Ноу».

    Источник: Marca

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    07.02.2018 08:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 7 февраля 2018, 13:36

      Даже не вспотеют((((

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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 февраля 2018, 12:16

      Ну уж! Катком прокатится по Челси.

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