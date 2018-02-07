Коутиньо: «Барселоне» придется нелегко в матчах с «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который не сможет помочь своему новому клубу в Лиге чемпионов в этом сезоне, дал оценку будущему сопернику каталонцев в 1/8 финала – лондонскому «Челси».

«Челси» – сложная команда. Она действует, исходя из своей тактики. Так что «Барселоне» придется нелегко в этих матчах.

Любой футболист хочет принимать участие в топ-турнирах, но, когда поступило предложение от «Барселоны», я долго не раздумывал. Если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов, буду считать победу и своей. Несмотря на то что я не принимаю участия в турнире.

В будущем у меня еще будет возможность сыграть в этом турнире в составе «Барселоны», – заявил бразилец.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» состоится 20 февраля в Лондоне. Ответная встреча пройдет 14 марта на «Камп Ноу».