Шалимов подтвердил трансфер Шатова в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подтвердил, что полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов продолжит карьеру в стане «быков». Игрок присоединится к новой команде 7 февраля.

«Завтра Шатов будет у нас.

Шатов – усиление? Пока еще не знаю. Нам еще надо с ним поговорить, узнать в каком он состоянии, чтоб он потренировался с командой. Олег должен понять, как мы играем.

С ним я еще не общался, только сегодня все решилось», – сказал тренер.

Шатов переходит в «Краснодар» на правах аренды, «быки» будут иметь право выкупить футболиста.