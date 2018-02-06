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    Шалимов подтвердил трансфер Шатова в «Краснодар»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подтвердил, что полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов продолжит карьеру в стане «быков». Игрок присоединится к новой команде 7 февраля.

    «Завтра Шатов будет у нас.

    Шатов – усиление? Пока еще не знаю. Нам еще надо с ним поговорить, узнать в каком он состоянии, чтоб он потренировался с командой. Олег должен понять, как мы играем.

    С ним я еще не общался, только сегодня все решилось», – сказал тренер.

    Шатов переходит в «Краснодар» на правах аренды, «быки» будут иметь право выкупить футболиста.

    Источник: Sport24

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    06.02.2018 20:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 10:23

      если захочет на былой уровень вернуться и на ЧМ чтобы в сборную попасть то в таком случае безусловно это усиление.

      1
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 7 февраля 2018, 04:40

      Удачи Олежка! желаю тебе закрепится в основе и пробиться на ЧМ.правильный выбор.не знаю куда Зенит смотрит(((

      0
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 7 февраля 2018, 04:32

      Удачи Олежка!быстрее приходи в порядок,входи в основу и пробивайся на ЧМ.правильное решение...

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 7 февраля 2018, 00:23

      Шатов теперь Шалимова застраивать начнет.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2018, 22:16

      ну и славненько что всё прошло для него удачно думаю в команде не потеряется начнёт играть

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 февраля 2018, 21:44

      Шалимов дурака включил, не знает кого берет?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 21:22

      Тренеру достался крайне мотивированный игрок, которому есть что и кому доказывать!!
      Олег и сам может, и людей модулировать будет! Оптимальная обстановка!!!

      7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 21:21

      Это ВЫЗОВ для Олега справиться со своим говнистым характером и отличная ВОЗМОЖНОСТЬ вернуться в сборную в хорошем состоянии.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 февраля 2018, 21:01

      Удачи Олегу в Краснодаре ! Жаль что не в ЛОКО перешел

      6
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > XaXatyn 6 февраля 2018, 22:20

      Если вы болельщик, а не враг Локо, не жалейте. Я не уверен, что нынешний Шатов мог бы усилить Локо, и очень сомневаюсь, что он будет играть в основе Краснодара. Конечно, я мечтаю, чтобы к ЧМ он заиграл так, как играл с августа 2014 по октябрь 2016. Но тогда у него еще не болело колено. Сейчас же у него хроническая травма наподобие той, которая превратила другого некогда ведущего полузащитника сборной и Зенита в неуловимого Джо.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Вомбат 7 февраля 2018, 01:16

      Я не уверен в этом на 100%. Спасибо вам за информацию , но посмотрим что он покажет в Краснодаре .

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