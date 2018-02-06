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Шалимов подтвердил трансфер Шатова в «Краснодар»

6 февраля 2018, 20:51
11

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подтвердил, что полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов продолжит карьеру в стане «быков». Игрок присоединится к новой команде 7 февраля.

«Завтра Шатов будет у нас.

Шатов – усиление? Пока еще не знаю. Нам еще надо с ним поговорить, узнать в каком он состоянии, чтоб он потренировался с командой. Олег должен понять, как мы играем.

С ним я еще не общался, только сегодня все решилось», – сказал тренер.

Шатов переходит в «Краснодар» на правах аренды, «быки» будут иметь право выкупить футболиста.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег Шалимов Игорь
Комментарии (11)
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XaXatyn
1517940105
Удачи Олегу в Краснодаре ! Жаль что не в ЛОКО перешел
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DOCTOR PENALTY
1517941299
Это ВЫЗОВ для Олега справиться со своим говнистым характером и отличная ВОЗМОЖНОСТЬ вернуться в сборную в хорошем состоянии.
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insider_retro
1517941349
Тренеру достался крайне мотивированный игрок, которому есть что и кому доказывать!! Олег и сам может, и людей модулировать будет! Оптимальная обстановка!!!
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polt
1517942641
Шалимов дурака включил, не знает кого берет?
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Полная Канистра
1517944565
ну и славненько что всё прошло для него удачно думаю в команде не потеряется начнёт играть
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Павел Амурский
1517952192
Шатов теперь Шалимова застраивать начнет.
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vinnik1209
1517967127
Удачи Олежка!быстрее приходи в порядок,входи в основу и пробивайся на ЧМ.правильное решение...
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vinnik1209
1517967608
Удачи Олежка! желаю тебе закрепится в основе и пробиться на ЧМ.правильный выбор.не знаю куда Зенит смотрит(((
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OfaZavr
1517988185
если захочет на былой уровень вернуться и на ЧМ чтобы в сборную попасть то в таком случае безусловно это усиление.
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