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    Бальбо: «Кейн отлично завершает атаки, но Игуаин более совершенен»

    Бывший нападающий «Ромы» Абель Бальбо заявил, что ждет хорошей дуэли между форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном и нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это действительно хорошая дуэль. Мы будем говорить об этом очень много, а в итоге голы забьют защитники. Вот что всегда происходит!

    Это два прекрасных нападающих, но я отдаю свое предпочтение Игуаину. Англичанин – исключительный завершитель атак, но Гонсало более совершенен. В дополнение к голам он выполняет командную работу», – сказал Бальбо.

    Источник: Football Italia

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    06.02.2018 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 февраля 2018, 16:58

      Кейн бьет одинаково успешно с обеих ног, отлично играет головой, может обвести одного-двух защитников, может отдать отличную передачу на партнера, понимает тактическую задачу и может стягивать на себя защитников, освобождая пространство для быстрых партнеров. Куда еще совершеннее?)

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