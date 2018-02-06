Бальбо: «Кейн отлично завершает атаки, но Игуаин более совершенен»

Кейн бьет одинаково успешно с обеих ног, отлично играет головой, может обвести одного-двух защитников, может отдать отличную передачу на партнера, понимает тактическую задачу и может стягивать на себя защитников, освобождая пространство для быстрых партнеров. Куда еще совершеннее?)
Бывший нападающий «Ромы» Абель Бальбо заявил, что ждет хорошей дуэли между форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном и нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это действительно хорошая дуэль. Мы будем говорить об этом очень много, а в итоге голы забьют защитники. Вот что всегда происходит!
Это два прекрасных нападающих, но я отдаю свое предпочтение Игуаину. Англичанин – исключительный завершитель атак, но Гонсало более совершенен. В дополнение к голам он выполняет командную работу», – сказал Бальбо.