Бальбо: «Кейн отлично завершает атаки, но Игуаин более совершенен»

Бывший нападающий «Ромы» Абель Бальбо заявил, что ждет хорошей дуэли между форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном и нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это действительно хорошая дуэль. Мы будем говорить об этом очень много, а в итоге голы забьют защитники. Вот что всегда происходит!

Это два прекрасных нападающих, но я отдаю свое предпочтение Игуаину. Англичанин – исключительный завершитель атак, но Гонсало более совершенен. В дополнение к голам он выполняет командную работу», – сказал Бальбо.