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    26 футболистов «Амкара» отправились на второй сбор в Турцию

    Футболисты «Амкара» отправились на второй подготовительный сбор в Турцию. Полный список футболистов, которые вылетели с командой, выглядит следующим образом:

    Вратари: Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт и Егор Седов.

    Защитники: Петар Занев, Брайн Идову, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Александр Милькович, Николай Зайцев и Михаил Сиваков.

    Полузащитники: Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелицио Браун Форбс, Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, Александр Рязанцев и Сергей Баланович.

    Нападающие: Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин и Антон Гооге.

    В рамках данного сбора запланировано четыре товарищеских матча. Три соперника уже известны: 7 февраля пермяки сыграют с московским «Динамо», 11 февраля – с «Будучностью», 15 февраля – с «Алашкером». На 19 февраля соперник пока не определен. Сбор завершится 20 февраля.

    Источник: ФК «Амкар»

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    05.02.2018 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 7 февраля 2018, 12:31

      Деньги это такая вещь,сегодня их нет,а завтра они есть )

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