26 футболистов «Амкара» отправились на второй сбор в Турцию

Футболисты «Амкара» отправились на второй подготовительный сбор в Турцию. Полный список футболистов, которые вылетели с командой, выглядит следующим образом:

Вратари: Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт и Егор Седов.

Защитники: Петар Занев, Брайн Идову, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Александр Милькович, Николай Зайцев и Михаил Сиваков.

Полузащитники: Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелицио Браун Форбс, Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, Александр Рязанцев и Сергей Баланович.

Нападающие: Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин и Антон Гооге.

В рамках данного сбора запланировано четыре товарищеских матча. Три соперника уже известны: 7 февраля пермяки сыграют с московским «Динамо», 11 февраля – с «Будучностью», 15 февраля – с «Алашкером». На 19 февраля соперник пока не определен. Сбор завершится 20 февраля.