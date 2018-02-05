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  • Ватцке пообещал проблемы игрокам «Боруссии», которые будут брать пример с Дембеле и Обамеянга

Ватцке пообещал проблемы игрокам «Боруссии», которые будут брать пример с Дембеле и Обамеянга

5 февраля 2018, 09:16
5

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке пообещал обеспечить проблемы тем игрокам своего клуба, которые будут брать пример с бывших футболистов команды Усмане Дембеле и Пьер-Эмерика Обамеянга.

«В четверг у меня состоялась встреча с командой, на которой я сказал, что тому, кто будет вести себя подобным образом, придется очень тяжело в нашем клубе. Он очень пожалеет об этом.

Обещаю, что этот игрок заработает себе серьезные проблемы. Он просто будет сидеть на трибуне», – заявил Ватцке.

Напомним, что Дембеле по окончании предыдущего сезона вынудил клуб продать его в «Барселону» тем, что пропускал тренировки. Обамеянг также неподобающе вел себя, склоняя руководство немецкого клуба отпустить его в лондонский «Арсенал».

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик Дембеле Усман
Комментарии (5)
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insider_retro
1517811774
В том случае, если игрок жадно хапает контракт, а потом начинает мутить с другими клубами, вопреки соглашению - необходимо сушить его потуги финансовыми и юридическими рычагами!! Уговоры не помогут!
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Tajik-za Zenit
1517813065
И оставит без зарплаты
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OfaZavr
1517816959
правильно, нечего показывать свои капризы и характер. нужно до конца оставаться профессионалом и выполнять качественно свои обязанности.
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zigbert
1517828294
Конечно Обамеянг и Дембеле относятся к звездам футбола,но ведут себя неподобающе.
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sined1951
1517834163
Этот директор отстал от жизни, сейчас другие порядки, царствуют деньги. Если классному игроку начинают предлагать в другой команде повышенный оклад, то он обращается к руководству команды с просьбой продать его в эту команду. Если руководство не идет навстречу игроку, то он начинает бастовать всеми возможными способами. Это уже становится проблемой и решить ее могут только ФИФА или УЕФА.
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