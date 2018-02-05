Ватцке пообещал проблемы игрокам «Боруссии», которые будут брать пример с Дембеле и Обамеянга

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке пообещал обеспечить проблемы тем игрокам своего клуба, которые будут брать пример с бывших футболистов команды Усмане Дембеле и Пьер-Эмерика Обамеянга.

«В четверг у меня состоялась встреча с командой, на которой я сказал, что тому, кто будет вести себя подобным образом, придется очень тяжело в нашем клубе. Он очень пожалеет об этом.

Обещаю, что этот игрок заработает себе серьезные проблемы. Он просто будет сидеть на трибуне», – заявил Ватцке.

Напомним, что Дембеле по окончании предыдущего сезона вынудил клуб продать его в «Барселону» тем, что пропускал тренировки. Обамеянг также неподобающе вел себя, склоняя руководство немецкого клуба отпустить его в лондонский «Арсенал».