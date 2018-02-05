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    Ватцке пообещал проблемы игрокам «Боруссии», которые будут брать пример с Дембеле и Обамеянга

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке пообещал обеспечить проблемы тем игрокам своего клуба, которые будут брать пример с бывших футболистов команды Усмане Дембеле и Пьер-Эмерика Обамеянга.

    «В четверг у меня состоялась встреча с командой, на которой я сказал, что тому, кто будет вести себя подобным образом, придется очень тяжело в нашем клубе. Он очень пожалеет об этом.

    Обещаю, что этот игрок заработает себе серьезные проблемы. Он просто будет сидеть на трибуне», – заявил Ватцке.

    Напомним, что Дембеле по окончании предыдущего сезона вынудил клуб продать его в «Барселону» тем, что пропускал тренировки. Обамеянг также неподобающе вел себя, склоняя руководство немецкого клуба отпустить его в лондонский «Арсенал».

    Источник: Goal.com

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    05.02.2018 09:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +842

      sined1951 5 февраля 2018, 15:36

      Этот директор отстал от жизни, сейчас другие порядки, царствуют деньги. Если классному игроку начинают предлагать в другой команде повышенный оклад, то он обращается к руководству команды с просьбой продать его в эту команду. Если руководство не идет навстречу игроку, то он начинает бастовать всеми возможными способами. Это уже становится проблемой и решить ее могут только ФИФА или УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 13:58

      Конечно Обамеянг и Дембеле относятся к звездам футбола,но ведут себя неподобающе.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 10:49

      правильно, нечего показывать свои капризы и характер. нужно до конца оставаться профессионалом и выполнять качественно свои обязанности.

      5
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 5 февраля 2018, 09:44

      И оставит без зарплаты

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 февраля 2018, 09:22

      В том случае, если игрок жадно хапает контракт, а потом начинает мутить с другими клубами, вопреки соглашению - необходимо сушить его потуги финансовыми и юридическими рычагами!! Уговоры не помогут!

      8
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