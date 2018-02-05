Рамос обвинил Марсело в упущенной победе «Реала» над «Леванте»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос после матча 22-го тура испанской Примеры с «Леванте» высказал свое недовольство игрой партнера по команде защитника Марсело.

«Это недопустимо. Мы побеждаем со счетом 2:1, за каждый мяч в такой ситуации нужно бороться до конца, но никто не сражался на поле. Марсело, мы – одна команда», – заявил Рамос.

Матч 22-го тура испанской Примеры «Леванте» – «Реал» завершился со счетом 2:2. «Королевский клуб» после этой встречи занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 39 очками.