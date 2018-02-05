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    Рамос обвинил Марсело в упущенной победе «Реала» над «Леванте»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос после матча 22-го тура испанской Примеры с «Леванте» высказал свое недовольство игрой партнера по команде защитника Марсело.

    «Это недопустимо. Мы побеждаем со счетом 2:1, за каждый мяч в такой ситуации нужно бороться до конца, но никто не сражался на поле. Марсело, мы – одна команда», – заявил Рамос.

    Матч 22-го тура испанской Примеры «Леванте» – «Реал» завершился со счетом 2:2. «Королевский клуб» после этой встречи занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 39 очками.

    Источник: Marca

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    05.02.2018 07:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 09:14

      Когда у команды нет результатов,всегда будут искать крайнего.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2018, 20:04

      Общага вместо команды,пора Зидану навести порядок,а то скоро драться начнут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 5 февраля 2018, 14:02

      А всё началось с Кристины,по всей видимости игроки разбились на два фронта,а это черевато последствиями.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 5 февраля 2018, 12:51

      В Реале чистых защитников мало, поэтому слабая оборона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 февраля 2018, 12:46

      Роналду виноват,не надо было палец сувать в задницу Марсело,до сих пор не очухался

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 февраля 2018, 12:31

      Пусть Рона накажет его с двумя пальцами, если он виновен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 11:34

      сам бы себя винил ! косячит не хуже марсело !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      23igkra 5 февраля 2018, 10:13

      Игры престолов какие-то происходят. Все друг друга обвиняют, на себя ответственность не берут. Хотя нет, Зизу - он мужик.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 5 февраля 2018, 09:46

      Внутри команды что то не все гладко у реала походу

      6
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Tajik-za Zenit 5 февраля 2018, 10:57

      Есть такое дело!
      Состав в игре с Леванте был просто бомба! Вся основа. А в итоге такая слабая игра и результат.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 5 февраля 2018, 09:35

      в Реале что то не так явно

      5
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