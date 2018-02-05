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Судьи
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес (Малага)
Материалы

Леванте - Реал

03.02.2018, Суббота, 22:45 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Примера, 22 тур Леванте - Реал
Испания. Примера (2017/2018)
3 тур
9 сентября, суббота 14:00 Реал 1:1 Леванте
Испания. Примера (2015/2016)
27 тур
2 марта, среда 23:00 Леванте 1:3 Реал
8 тур
17 октября, суббота 17:00 Реал 3:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Леванте
8 тур
18 октября, суббота 18:00 Леванте 0:5 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 22:00 Реал 3:0 Леванте
8 тур
5 октября, суббота 22:00 Леванте 2:3 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
6 апреля, суббота 20:00 Реал 5:1 Леванте
11 тур
12 ноября, понедельник 00:30 Леванте 1:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
13 февраля, понедельник 00:30 Реал 4:2 Леванте
4 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Леванте 1:0 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
24 тур
19 февраля, суббота 22:00 Реал 2:0 Леванте
5 тур
25 сентября, суббота 22:00 Леванте 0:0 Реал
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, четверг 23:55 Леванте 2:0 Реал
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 23:55 Реал 8:0 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Реал 5:2 Леванте
19 тур
13 января, воскресенье 21:00 Леванте 0:2 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 февраля 2018, 09:23

    реал снова дал осечку... не догонит Барсу

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    Рейтинг: +82

    RScat 4 февраля 2018, 01:55

    красиво)

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    Рейтинг: +71

    nikki22 4 февраля 2018, 01:37

    аля зенит-арсенал! **нищеброды** по футбольным меркам миллионщикам-предпринимателям накидали))

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 3 февраля 2018, 23:02

    молодец рамос

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    Рейтинг: +43

    spartakbentley 3 февраля 2018, 22:52

    HALA MADRID

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 3 февраля 2018, 22:43

    Обязаны побеждать.

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