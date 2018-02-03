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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 03 февраля 2018
Леванте
03.02.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Реал
42'
Э. Боатенг
89'
Д. Паццини
11'
С. Рамос
81'
Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
90'
+1
Желтая карточка
Р. Варан
90'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Т. Кроос
ГОЛ! 2:2!
Д. Паццини
Пас отдал
Х. Луис Моралес
89'
Желтая карточка
Коке
87'
84'
Желтая карточка
М. Асенсио
82'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Роналду
81'
ГОЛ! 1:2!
Иско
Пас отдал
К. Бензема
Замена
Д. Паццини
️️️️
И. Лопес
77'
Замена
Р. Марти
️️️️
Ж. Лерма
68'
Травма
Ж. Лерма
67'
66'
Замена
Иско
️️️️
Г. Бэйл
ГОЛ! 1:1!
Э. Боатенг
42'
Желтая карточка
И. Лопес
26'
21'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Ш. Дукур
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
2
Иван Лопес
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леванте
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
4-1-2-1-2
13
Ойер
13
Луна
21
Поштиго
44
Пьер
23
Коке
8
Дукур
8
Лерма
16
Лукич
2
Лопес
25
Моралес
9
Боатенг
4-1-2-3
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
8
Лерма
9
Марти
9
Марти
8
Лерма
2
Лопес
11
Паццини
11
Паццини
2
Лопес
7
Роналду
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Роналду
18
Бэйл
22
Иско
22
Иско
18
Бэйл
8
Кроос
17
Васкес
17
Васкес
8
Кроос
Остались в запасе
Леванте
Реал
10
Энис Барди
АП
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Леванте - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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