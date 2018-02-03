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    Ковтун: «Травма Джикии – это потеря для сборной России»

    Бывший футболист «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун заявил, что травма защитника красно-белых Георгия Джикии является потерей для национальной команды. При этом специалист уверен, что тренерский штаб россиян сумеет найти ему замену до начала чемпионата мира-2018.

    «Конечно, Георгий Джикия – это потеря. Надеюсь, в скором времени вопрос, кто должен занять эту позицию, решится. У сборной России есть товарищеские матчи, так что, думаю, все будет в порядке», – сказал Ковтун.

    Джикия получил повреждение передней крестообразной связки левого колена 18 января в контрольном матче с «Шанхай СИПГ». На восстановление защитнику может понадобиться от пяти до шести месяцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2018 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2018, 18:14

      За парня конечно переживательно.., на я не был-бы столь категоричен..

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