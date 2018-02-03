«Бельграно» судится с «Индепендьенте» из-за трансфера Ригони в «Зенит»

Два бывших клуба полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони – «Бельграно» и «Индепедьенте» – ведут судебное разбирательство, предметом которого является трансфер аргентинца в петербургский клуб летом 2017 года, сообщает clarin.com.

Оба клуба владели одинаковым процентов прав на игрока – по 50. Однако из заплаченных сине-бело-голубыми 9,7 миллиона евро «Бельграно» получил лишь 1,7 миллиона.

Теперь «пираты», за которых 24-летний хавбек выступал с 2013 по 2016 годы, намерены подать запрос документации о трансфере в Аргентинскую футбольную федерацию и ФИФА.

В нынешнем сезоне Ригони провел 16 матчей, записав в свой актив шесть голов и одну результативную передачу.