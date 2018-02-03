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    «Бельграно» судится с «Индепендьенте» из-за трансфера Ригони в «Зенит»

    Два бывших клуба полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони – «Бельграно» и «Индепедьенте» – ведут судебное разбирательство, предметом которого является трансфер аргентинца в петербургский клуб летом 2017 года, сообщает clarin.com.

    Оба клуба владели одинаковым процентов прав на игрока – по 50. Однако из заплаченных сине-бело-голубыми 9,7 миллиона евро «Бельграно» получил лишь 1,7 миллиона.

    Теперь «пираты», за которых 24-летний хавбек выступал с 2013 по 2016 годы, намерены подать запрос документации о трансфере в Аргентинскую футбольную федерацию и ФИФА.

    В нынешнем сезоне Ригони провел 16 матчей, записав в свой актив шесть голов и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2018 12:28
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2018, 18:05

      Это конечно не правильно... Нужно делиться господа..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 3 февраля 2018, 14:26

      Ого. Не заметил,что он столько забил

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > multi1984 3 февраля 2018, 16:03

      все голы в ле

      1
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