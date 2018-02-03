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    Бундеслига. «Майнц» уступил «Баварии», гол Коноплянки не спас «Шальке-04» от поражения в матче с «Вердером»

    В матче 21-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях обыграла «Майнц» – 2:0. Голами отметились Франк Рибери и Хамес Родригес.

    Мюнхенский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 53 очка.

    С результатами остальных встреч тура можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

    Вольфсбург – Штутгарт – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ориги, 24; 1:1 – Гомес, 61.

    Майнц – Бавария – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Рибери, 33; 0:2 – Хамес, 44.

    Фрайбург – Байер – 0:0

    Шальке-04 – Вердер – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коноплянка, 24; 1:1 – Крузе, 79; 1:2 – Юнузович, 90+4.

    Удаление: Настасич, 78 – нет.

    Герта – Хоффенхайм – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 38 (с пенальти); 1:1 – Калу, 58.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2018 19:26
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